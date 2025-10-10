A Hont András által most bemutatott kommunikációs offenzíva maga az eltörléskultúra,

egy minden elemében kidolgozott közéleti akció, amelynek célja pontosan az, amit el is ért: a megtámadott kiszorítása a nyilvánosságból. A publicista bejegyzése alatt egy okos hozzászóló így foglalta össze az amerikai woke-baloldal által tökélyre formált, s most Magyar Péter pártja által alkalmazott letámadás lényegét: »Az a céljuk a tiszásoknak, hogy elhalgattassák a rájuk nézve nem kedvező megszólalásokat. Le akarják uralni teljesen a véleménnnyilvánítás terepét és bele akarják fojtani a szót a kritizálókba. Ezzel azt a hamis látszatot akarják kifelé közvetíteni, hogy amit MP és a Tisza propagál, az az egy és egyedüli igazság. Ez hamis képet fest, de akár alkalmas lehet egy komolyabb fizikai atrocitást előkészítendő HAMIS közhangulat-felvázolására is, amely erőszakos cselekmények kvázi-igazolására is alkalmas lehet, ha nem úgy alakulnának a dolgok (nem úgy fognak!), ahogy ők azt elképzelik.«

A kommentelő talán túl messzire megy, amikor a tényleges erőszak lehetőségét igazoló közhangulat megformálásáról beszél, de abban biztos, hogy igaza van:

a gyalázkodó kommentáradat célja mindenképpen az áldozat elhallgattatása.

A szakirodalom szerint az ilyen szövegek –, ahogy azt a Hont András által összeállított montázson is láthatjuk – a arra törekszenek, hogy megalázzák, megszégyenítsék a megtámadottat, elbizonytalanítsák azokat, akik amúgy esetleg egyetértenének vele, elszigeteljék, megkérdőjelezzék hitelességét, s végső soron olyan félelmetesnek tűnő valóságot rajzoljanak köré, amelyben magára hagyottnak, veszélyben lévőnek, sőt – gyengébb intellektus esetén – akár téves elképzelések rabjának tartsa önmagát a pellengérre állított személy.