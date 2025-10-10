Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hont András Tisza Magyar Péter

Hont András esete a Szeretetországgal: egyre agresszívabbá válik az eltörléskultúra

2025. október 10. 14:12

A gyalázkodó kommentáradat célja mindenképpen az áldozat elhallgattatása.

2025. október 10. 14:12
null
Rácz András
Transzparens Újságírásért Alapítvány

„A ma már sajnos egyáltalán nem meglepő jelenség mögött Hont András szerint a Tisza Párt aktivistái állnak.  

»A Messiás Úr rám/ránk szabadította a csőcseléket. 

Ez csak ízelítő abból, amit én kaptam (valami miatt a Schiffernek címzettet is). Ezen kívül még volt néhány egészen konkrét életveszélyes fenyegetés is, természetesen a szeretetország jegyében« – tett közzé egy a gyalázkodó üzenetekből válogatott montázst. A publicista hozzá tette, mindazok, akik a Tisza Párt mellé állnak, »ezt a csürhét erősítik, sőt, még morális töltetet is adnak a csatornából kiömlő szennynek.«

A választási kampány nekilódulásával megsokasodtak az online zaklatások is. Feltűnő azonban, hogy az internetes gyalázkodások sokasága leginkább a Tisza Párt körül csoportosuló aktivistáktól származik.

Sokan arra következtetnek, hogy a pártot meghatározó Magyar Péter agresszív személyisége tükröződik ezekben a kommentekben, 

mintha a pártvezető magához vonzaná a bántalmazásra hajlamos embereket, s ezeknek az aktivitása látszik a sértő tartalmak megsokasodásában.

Hont András bejegyzése alatt például így ír egy kommentelő: »M.P. nem akarta Önre szabadítani a csőcseléket. Ő csak saját magát szabadította Önre, persze azt sem kellett volna. M.P.-nek felelősséget kellett volna vállalnia, számíthatott volna arra, hogy bizonyos bunkó emberek elkezdenek önnel szemben mocskolódni. A csőcselék sajnos ilyen«. Hasonlóan fogalmaz egy másik hozzászóló, aki szerint Magyar Péterhez hasonló »moral insanity még nem tűnt fel a politikai palettán. Evidens, hogy a rajongótábora is csak olyan, aki erre vevő«.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Ungváry Zsolt

Mandiner

Idézőjel

A tiszás kommentelők átléptek egy határt – ez így mostantól biztosan nem mehet tovább

A szélesre tárt kommunikációs tér a gyűlölködés és a hülyeség terjesztésének, a megalázásnak, az idiótaság tobzódásának terepe lett.

Mások általánosabb összefüggésben értelmezik az aktuális jelenséget és arról beszélnek, hogy a közösségi oldalak térnyerése felelős a gyalázkodások megsokasodásáért. Egyfelől a közösségi médiumok tartalmait irányító algoritmusok egyre polarizáltabbá teszik a közéletet, hiszen az egyes közéleti csoportokat, pártszimpatizánsokat szinte bezárják a maguk véleménybuborékába, s mivel az ilyen nyúlüregeken belül versenyeznek a figyelemért a különböző vélemények, egyre inkább a meghökkentő, érdekes, szélsőséges vélemények érvényesülnek. A kritikai kontroll nélkül terjedő és dominánssá váló radikalizmus nemcsak interiorizálódik, azaz az adott információs környezetben élő internetezők belső meggyőződésévé válik, de a magányos tartalomfogyasztó, az anonimitás védelmében arra is kísérletet tesz, hogy véleményét erőteljes, sokszor gyalázkodó formában kinyilvánítsa.

Véleményem szerint azonban nem erről van szó vagy legalább is nem csak erről. Mert miközben kétségkívül hatással van a véleménymezőre a véleményalkotó közeg, miközben tudomásul kell vennünk, hogy a közösségi oldalak tartalmait formáló algoritmusok erősen eltorzítják azoknak a valóságérzékelését, akik főleg ezekből merítenek, azért az is valószínű, hogy a mocskolódó kommentáradat mögött tudatos és tervszerűen felépített kampánystratégia áll.

A Hont András által most bemutatott kommunikációs offenzíva maga az eltörléskultúra, 

egy minden elemében kidolgozott közéleti akció, amelynek célja pontosan az, amit el is ért: a megtámadott kiszorítása a nyilvánosságból. A publicista bejegyzése alatt egy okos hozzászóló így foglalta össze az amerikai woke-baloldal által tökélyre formált, s most Magyar Péter pártja által alkalmazott letámadás lényegét: »Az a céljuk a tiszásoknak, hogy elhalgattassák a rájuk nézve nem kedvező megszólalásokat. Le akarják uralni teljesen a véleménnnyilvánítás terepét és bele akarják fojtani a szót a kritizálókba. Ezzel azt a hamis látszatot akarják kifelé közvetíteni, hogy amit MP és a Tisza propagál, az az egy és egyedüli igazság. Ez hamis képet fest, de akár alkalmas lehet egy komolyabb fizikai atrocitást előkészítendő HAMIS közhangulat-felvázolására is, amely erőszakos cselekmények kvázi-igazolására is alkalmas lehet, ha nem úgy alakulnának a dolgok (nem úgy fognak!), ahogy ők azt elképzelik.«

A kommentelő talán túl messzire megy, amikor a tényleges erőszak lehetőségét igazoló közhangulat megformálásáról beszél, de abban biztos, hogy igaza van:

 a gyalázkodó kommentáradat célja mindenképpen az áldozat elhallgattatása. 

A szakirodalom szerint az ilyen szövegek –, ahogy azt a Hont András által összeállított montázson is láthatjuk – a arra törekszenek, hogy megalázzák, megszégyenítsék a megtámadottat, elbizonytalanítsák azokat, akik amúgy esetleg egyetértenének vele, elszigeteljék, megkérdőjelezzék hitelességét, s végső soron olyan félelmetesnek tűnő valóságot rajzoljanak köré, amelyben magára hagyottnak, veszélyben lévőnek, sőt – gyengébb intellektus esetén – akár téves elképzelések rabjának tartsa önmagát a pellengérre állított személy.

A tragédia az, hogy még az olyan mélyre nyúló kulturális gyökerekkel rendelkező, vitaképes szellemi erőt képviselő, széles társadalmi legitimitással bíró, tapasztalt közösség, mint amilyen az ÖT körül szerveződik, az is meghátrál az eltörléskultúra agresszív támadását elszenvedve. Mit gondoljanak akkor azok, akik valóban magányosan fogadják a szervezett zaklatók támadását?”

Nyitókép: Transzparens Újságírásért

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
LevEDIa
2025. október 10. 15:39
"A gyalázkodó kommentáradat célja mindenképpen az áldozat elhallgattatása." Ez szinte borítékolható minden megerősítés nélkül. Naponta tapasztalható szinte minden kommentelési lehetőséget nyújtó felületen is. Azok, akik egyébként nem tudnák értelmes tartalommal megtölteni a mondandójukat, adják önmagukat - mocskolódnak, fenyegetőznek, és átkozódnak. Mindezt egy olyan mocsári szinten, mint amilyen közegbe tartoznak. Ez a közeg pedig nem más, mint a messiás rothadó csürhéje. Nem lehet másra számítani tőlük. Megpróbálnak mindent szétverni, és mivel kevés intézkedést foganatosítanak ellenük, ezért csak fokozódásra lehet számítani, ami szinte biztos, hogy tettekben is meg fog valósulni. Talán a hatóságoknak fel kellene lépni ellenük, akkor is, ha álnevek mögé rejtőznek, hiszen ma már minden komment forrása felfűzhető, a technológia minden eszközt megad hozzá.
Válasz erre
3
0
Palatin
2025. október 10. 15:34
A mentális egészség világnapján öszinte aggodalommal gondolok Magyar Péterre, kérem a Szüzmáriát, hogy ha már segíteni nem is tud rajta, legalább mentse meg öt attól, hogy az állapota ne romoljon tovább. Imádkozom, hogy mindannyiunk kedvenc poloskájának szellemi korroziója kezelhetö keretek között maradjon, és hogy kelljen a jövöben ilyen verseket írnom hozzá: Magyar Péter kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra ö lókötöként türhetetlen hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány.
Válasz erre
1
0
Palatin
2025. október 10. 15:33
A Tisza-zakkantak esti imája: "Bár tudom, hogy meséid magva hazug, link, ócska kalandregény, De még ha büdösnek tartasz is, imádlak te drága jó apacs legény. Követlek bárhova, nem akadály se tüz, se víz, se friss tehénlepény. Álmaimat is te kíséred, ágyam mellett fotód, s rajt az éjjeli edény."
Válasz erre
1
0
domdodom-3
2025. október 10. 15:23
Valóság update: SIRALMASAN alakultak a jegyeladások, Békéscsabán pl konkrétan KETTŐ jegyet adtak el, máshol sem ment el a negyede sem. Forrás és fotók: Reddit: A NER által finanszírozott ÖT lemondta országos turnéját Magyar Péterre hivatkozva Persze a pukkadásig hízott egók nem bírták elviselni, hogy a kutya se kíváncsi rájuk, így kitalálták, hogy őket üldözik. A Hont által közölt kommentek semmivel sem durvábbak, mint egy átlag Mandiner-cikk alatt. Szánalmas, nárcisztikus majmok leszállóágban. Kudarc közpénzen.
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!