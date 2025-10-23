Hatalmas öngólt lőtt Brüsszel: csúnyán vissza fog ütni, amit csinálnak

„Kényszeredetten mosolygunk” – Brüsszelben még mindig képtelenek feldolgozni Orbán Viktor mestertervét
Nem tehetnek semmit az EU vezetői.
Hazánk európai parlamenti képviselője szerint ez nem pusztán ideológiai vita, hanem súlyos gazdasági következményekkel járó döntés is lehet.
Dan Jorgensen azt hangoztatta, hogy „minden tagállam számára van alternatíva az orosz olaj helyett”, és az EU „nem fogja tovább finanszírozni Putyin háborúját”.
A magyar kormány szerint azonban az uniós lépések valójában Európát hozzák nehéz helyzetbe, nem pedig Oroszországot
– számolt be Dömötör Csaba Facebook-videójában.
A Fidesz európai parlamenti képviselője kemény szavakkal reagált Brüsszel bejelentésére. Mint mondta, az orosz energiát érintő szankciók ideológiai indíttatásúak, és súlyos gazdasági károkat okoznának Magyarországnak és a közép-európai régiónak.
Ez önöknek itt ideológiai kérdés, nekünk viszont gazdasági károkat jelent. Nem Oroszországnak, hanem nekünk. A mi térségünk néhány országa csak drágábban tud energiához jutni, ha keletről nem érkezik szállítás. Ezt a helyzetet örököltük”
– hangsúlyozta Dömötör Csaba.
A politikus az IMF adataira hivatkozva kiemelte: az orosz olaj- és gázszállítás teljes leállítása a magyar GDP akár 4 százalékát kitevő veszteséget is okozhatna. „Ugyanaz fog történni, mint korábban a szankciókkal: Oroszországnak akartak ártani, de valójában az európai gazdaságot lőtték lábon” – mondta.
Dömötör Csaba emlékeztetett arra is, hogy a szankciós politika már eddig is komoly károkat okozott: „Még a német ipari termelés is visszaesett. Ez jól mutatja, hogy Brüsszel önveszélyes úton jár.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nem tehetnek semmit az EU vezetői.
A képviselő példát is hozott az energiaellátás körüli képmutatásra: felidézte, hogy a lengyel bíróság szabadon engedte az Északi Áramlat gázvezeték egyik feltételezett elkövetőjét, miközben a lengyel külügyminiszter ezt még üdvözölte is, sőt – szavai szerint – azt reméli, hogy „az elkövető a Barátság olajvezetéket is felrobbantja”.
„Ez fog majd történni? Kulcsfontosságú létesítmények elleni támadásokra biztatnak majd állami vezetők, amelyek azonnali károkat okoznak más tagországokban?
Országok energiaellátásáról van szó, ezért tisztelettel csak annyit kérdeznénk: elment a józan eszünk?”
– zárta felszólalását Dömötör Csaba.
Brüsszel eközben már az utolsó orosz energiaútvonalak elvágására készül: a tervek szerint 2027-től betiltanák az orosz gázzal kötött hosszú távú szerződéseket, ami a magyar és a szlovák energiabiztonságot is közvetlenül veszélyeztetné.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP
***