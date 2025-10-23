Hatalmas öngólt lőtt Brüsszel: csúnyán vissza fog ütni, amit csinálnak

Dan Jorgensen azt hangoztatta, hogy „minden tagállam számára van alternatíva az orosz olaj helyett”, és az EU „nem fogja tovább finanszírozni Putyin háborúját”.

A magyar kormány szerint azonban az uniós lépések valójában Európát hozzák nehéz helyzetbe, nem pedig Oroszországot

– számolt be Dömötör Csaba Facebook-videójában.

A Fidesz európai parlamenti képviselője kemény szavakkal reagált Brüsszel bejelentésére. Mint mondta, az orosz energiát érintő szankciók ideológiai indíttatásúak, és súlyos gazdasági károkat okoznának Magyarországnak és a közép-európai régiónak.