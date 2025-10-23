Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Telex hiperfüggetlen Magyar Péter Békemenet Sarkadi Zsolt

Ha engem egy telexes forma még egyszer lepropagandistáz…

2025. október 23. 21:19

Azt írják, The Man sosem volt még ennyire magabiztos, mert tutira veszi, hogy jövőre nyerni fog, ergo: ő nyerte már a napot is. Micsoda logika!

2025. október 23. 21:19
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Egyes beszámolók szerint Magyar Péter beszéde sokat csúszott, uncsi volt és nem mondott újat… 

Nahát! Bezzeg a Telex! Azt írják, The Man sosem volt még ennyire magabiztos (ezt a szerző, Sarkadi Zsolt már júliusban is leírta, vagyis egyszer már biztosan volt ennyire magabiztos), mert tutira veszi, hogy jövőre nyerni fog, ergo: ő nyerte már a napot is. Micsoda logika!

Sarkadi szerint azzal, hogy »Orbán föle helyezte magát«, miközben a kormányfő visszafogott volt, MP újabb szintet lépett. Megint. Hihetetlen az ürge!

És akkor idézzük még Klág Dávidot, ugyancsak a hiperfüggetlen Telexről: »Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.« Ó, azok az ötvenes évek!

Ha engem egy telexes forma még egyszer lepropagandistáz…”

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mAgyar-Peter-a-nemzetronto
2025. október 23. 21:52
Peti már győzött. Ezt minden ápoló tudja.
Válasz erre
8
0
vi-ktt
2025. október 23. 21:46
A sok kornyikálás szerintem sokakat elbizonytalanított a hideg esőben. És hogy utána meg kellett hallgatniuk ezt a gyökkető zsebterminátort is, az vitte a maradékot...
Válasz erre
8
0
Kanmacska
2025. október 23. 21:31
Na, tiszások, milyen volt a Nemzeti menet? Jól esett a hosszú várakozás és jól esett a végén, hogy esett? Miről beszélt Peti? Hogy szorgosan fizető népe győzni fog?
Válasz erre
12
0
jetilovag
2025. október 23. 21:28
hát????...........ezt még a legelveteműtebb tisza szekta agyhalott is nehezen veszi be!!!!!........🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.......
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!