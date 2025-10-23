„Egyes beszámolók szerint Magyar Péter beszéde sokat csúszott, uncsi volt és nem mondott újat…

Nahát! Bezzeg a Telex! Azt írják, The Man sosem volt még ennyire magabiztos (ezt a szerző, Sarkadi Zsolt már júliusban is leírta, vagyis egyszer már biztosan volt ennyire magabiztos), mert tutira veszi, hogy jövőre nyerni fog, ergo: ő nyerte már a napot is. Micsoda logika!

Sarkadi szerint azzal, hogy »Orbán föle helyezte magát«, miközben a kormányfő visszafogott volt, MP újabb szintet lépett. Megint. Hihetetlen az ürge!

És akkor idézzük még Klág Dávidot, ugyancsak a hiperfüggetlen Telexről: »Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt.« Ó, azok az ötvenes évek!

Ha engem egy telexes forma még egyszer lepropagandistáz…”