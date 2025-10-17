Fordul a szél? Az óellenzék készül, a Tisza lemarad

Az országos méréseket tekintve kétpólusú lett a politikai paletta, a legnagyobb verseny a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt között alakul majd. De ez elsősorban az országos listára igaz, az egyéni választókerületekben jóval nehezebb dolga lesz a feltörekvő ellenzéki pártnak – és nem csak a kormányerő miatt.

Hol vannak a tiszások?

Vészesen közeledik a határidő, amikor a Tiszának be kell mutatnia a 106 egyéni jelöltjét, ráadásul az eredeti tervekhez képest már jelentős késésben van. Emlékezetes: szeptember végén Magyar Péter pártelnök elébe ment a magyarázkodásnak, és jelezte, úgy ítélik meg, hogy még komolyabban kell venniük a rendszer lejáratásait, ezért leendő jelöltjeik „személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében” a következő hetekben inkább a párt népszerűsítésén dolgoznak. A kiválasztási folyamat nyilvánosság előtt zajló részét pedig jelentősen rövidítik, és csak november elején indítják el.

A háttérben azonban egész más ok is húzódhat: sajtóhírek szerint a párt egyelőre nem találja a megfelelő jelölteket. A meglévő politikusgarnitúrával is akadtak problémák. Kollár Kinga például azt mondta az Európai Parlamentben, hogy van az uniós források visszatartásának pozitív oldala, mert a romló életszínvonal az ellenzéket erősíti. A szintén EP- képviselő Kulja András orvosinfluenszerként még népszerű volt, de szakpolitikusként leszerepelt az egészségügyről szóló tévévitában Takács Péter államtitkárral szemben. Tarr Zoltán alelnök lényegében elismerte, hogy a Tisza a többkulcsos adó bevezetését tervezi, de erről nem beszélhetnek a választásig. Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök pedig lapunk munkatársát lökdöste, és egy felvétel tanúsága szerint fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon.