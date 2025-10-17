Ft
10. 17.
péntek
Tisza Párt Magyar Péter Pesterzsébet ellenzék Fidesz Gyurcsány Ferenc Hiller István

Fordul a szél? Az óellenzék készül, a Tisza lemarad

2025. október 17. 18:45

A kormánypárt fő kihívójának terveiről még csak szivárognak az információk, az ellenzék parlamenti pártjai viszont már számos jelöltet megneveztek a jövő évi választására. Körképünk.

2025. október 17. 18:45
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Az országos méréseket tekintve kétpólusú lett a politikai paletta, a legnagyobb verseny a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt között alakul majd. De ez elsősorban az országos listára igaz, az egyéni választókerületekben jóval nehezebb dolga lesz a feltörekvő ellenzéki pártnak – és nem csak a kormányerő miatt. 

Hol vannak a tiszások? 

Vészesen közeledik a határidő, amikor a Tiszának be kell mutatnia a 106 egyéni jelöltjét, ráadásul az eredeti tervekhez képest már jelentős késésben van. Emlékezetes: szeptember végén Magyar Péter pártelnök elébe ment a magyarázkodásnak, és jelezte, úgy ítélik meg, hogy még komolyabban kell venniük a rendszer lejáratásait, ezért leendő jelöltjeik „személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében” a következő hetekben inkább a párt népszerűsítésén dolgoznak. A kiválasztási folyamat nyilvánosság előtt zajló részét pedig jelentősen rövidítik, és csak november elején indítják el. 

A háttérben azonban egész más ok is húzódhat: sajtóhírek szerint a párt egyelőre nem találja a megfelelő jelölteket. A meglévő politikusgarnitúrával is akadtak problémák. Kollár Kinga például azt mondta az Európai Parlamentben, hogy van az uniós források visszatartásának pozitív oldala, mert a romló életszínvonal az ellenzéket erősíti. A szintén EP- képviselő Kulja András orvosinfluenszerként még népszerű volt, de szakpolitikusként leszerepelt az egészségügyről szóló tévévitában Takács Péter államtitkárral szemben. Tarr Zoltán alelnök lényegében elismerte, hogy a Tisza a többkulcsos adó bevezetését tervezi, de erről nem beszélhetnek a választásig. Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök pedig lapunk munkatársát lökdöste, és egy felvétel tanúsága szerint fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon.

Kanmacska
2025. október 17. 19:12
Magyar Péter olyan jó ember, hogy mindig az összes vérét odaadja a véradásokon.
billysparks
2025. október 17. 19:11
Magyar Péter megkötötte a békét Trump és Putyin között. csak még nem árulta el nekik.
Ergit
2025. október 17. 19:00
Már 6 hónapja egyértelmű volt. Csakhogy a kriptaszökevények összeállnak majd a Poloskással a szavazás után, így akik elpártoltak Petitől, azok mégis hozzá (is) kerülnek....
billysparks
2025. október 17. 18:56
Magyar Péter nem számolja hány fekvőtámaszt tud megcsinálni, mert mindet meg tudja csinálni.
