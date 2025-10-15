Fontos gesztus vagy választási beavatkozás – még mindig téma az elemzők között Orbán Viktor jelenléte a közel-keleti békecsúcson (VIDEÓ)

Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben nagyon szoros a kapcsolat az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között, ami több, mint politikai szövetség vagy ideológiai közösség, ez egy bizalmi kapcsolat – emelte ki a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója az M1 csatorna keddi adásában annak kapcsán, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn Egyiptomban dicsérő szavakkal méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt.

Boros Bánk Levente elmondta, hogy

ez egy fontos gesztus volt a magyar belpolitika és a külpolitika irányába is,

különösen a magyar kormánnyal szemben ellenérdekelt politikai aktorok, legyen ez az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen vagy Manfred Weber, akik folyamatosan próbálnak éket verni Magyarország és a szövetségesei közé.

Hozzátette: az, hogy a fő beszédében Donald Trump külön kiemeli a magyar miniszterelnököt, támogatásáról biztosítja, gratulál neki és felmagasztalja, ez egy olyan üzenet volt a Magyarországgal ellenérdekelt felek irányába, ami megerősíti Orbán Viktornak nemcsak a belpolitikai, hanem a külpolitikai pozícióját is.