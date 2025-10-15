Ft
10. 15.
szerda
háború mediátor békecsúcs kormányfő Donald Trump gesztus közel-kelet Orbán Viktor Egyesült Államok meghívás

Fontos gesztus vagy választási beavatkozás – még mindig téma az elemzők között Orbán Viktor jelenléte a közel-keleti békecsúcson (VIDEÓ)

2025. október 15. 19:37

Boros Bánk Levente továbbá azt sem tartja kizártnak, hogy adott esetben Orbán Viktor lehet az a mediátor Európa és az Egyesült Államok elnöke között, aki az elmúlt hónapokban hiányzott az európai felsővezetésből.

2025. október 15. 19:37
null

Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben nagyon szoros a kapcsolat az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között, ami több, mint politikai szövetség vagy ideológiai közösség, ez egy bizalmi kapcsolat – emelte ki a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója az M1 csatorna keddi adásában annak kapcsán, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn Egyiptomban dicsérő szavakkal méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt.

Boros Bánk Levente elmondta, hogy 

ez egy fontos gesztus volt a magyar belpolitika és a külpolitika irányába is, 

különösen a magyar kormánnyal szemben ellenérdekelt politikai aktorok, legyen ez az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen vagy Manfred Weber, akik folyamatosan próbálnak éket verni Magyarország és a szövetségesei közé.

Hozzátette: az, hogy a fő beszédében Donald Trump külön kiemeli a magyar miniszterelnököt, támogatásáról biztosítja, gratulál neki és felmagasztalja, ez egy olyan üzenet volt a Magyarországgal ellenérdekelt felek irányába, ami megerősíti Orbán Viktornak nemcsak a belpolitikai, hanem a külpolitikai pozícióját is.

Ezt is ajánljuk a témában

Változásra van ítélve a brüsszeli háborús retorika

A brüsszeli háborúpárti retorika a hétfői békecsúcs fényében mindenképpen változásra van ítélve – emelte ki Boros Bánk Levente. A politikai elemző meglátása szerint minden bizonnyal 

egyre többen lesznek békepártiak.

Kiemelte: a békemegállapodás nemcsak ígérete Donald Trumpnak, hogy a világ számos konfliktusát be akarja fejezni, hanem egy olyan kézzelfogható bizonyíték, ami előremutató akár az orosz-ukrán konfliktusban is. Boros Bánk Levente szerint az amerikai elnök a nyilvánosság előtt nyomást gyakorolt más politikusokra, például a francia elnökre, akivel komoly politikai konfliktusai voltak.

Trump szövetségesként tekint Magyarországra és Orbán Viktorra

Az elemző úgy vélte: azt bizonyította be az amerikai elnök, hogy továbbra is szövetségesként tekint Magyarországra és Orbán Viktorra, emellett minden olyan konfliktusban, ami az Európai Unió és az Egyesült Államok között kialakulhat, azt sugallja, hogy 

adott esetben Orbán Viktor lehet az a mediátor Európa és az Egyesült Államok elnöke között, aki az elmúlt hónapokban hiányzott az európai felsővezetésből.

A belpolitikát tekintve pedig az Egyesült Államok elnökének támogatása fontos üzenet mindenki számára, hiszen az ellenzék megpróbálja felépíteni azt a narratívát, hogy Orbán Viktor elszigetelődik a nemzetközi kapcsolatokban. Ugyanakkor csupán néhány európai állam- és kormányfőt hívtak meg a békecsúcsra, köztük a magyar miniszterelnököt, ami egy fontos gesztus volt – fogalmazott.

Az, hogy külön kiemelte az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktort, egy határozott üzenet abba az irányba, hogy 

Orbán Viktor nem elszigetelődött, hanem egy meghatározó tényezője a nemzetközi politikának nemcsak Európában, hanem a világpolitikában is

 – mondta a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

Egyértelmű siker Orbán Viktor számára

Arra a kérdésre, hogy mit hozhat a Fidesznek a kampányban az amerikai elnök támogatása, Nagy Attila Tibor politikai elemző is igyekezett választ adni Gavra Gábor műsorában a Nap Híre Youtube-csatornán. „Ez egyértelmű siker Orbán Viktor magyar miniszterelnök számára. Komoly megtiszteltetés, mert az európai országok kormányfőinek és államfőinek nagy részét nem hívták meg.  Tehát mindenképpen arra gyanakszom, hogy ez (a meghívás – szerk.) a Donald Trumppal való nexusnak köszönhető”

Az elemző szerint ez azért is meglepő, mert Magyarország „erőteljesen” korlátozott geopolitikai jelentősége miatt nem volt meghatározó hatalom, amely a közel-keleti békefolyamatban, vagy a gázai háborúval kapcsolatos diplomáciai erőfeszítésekben részt vett volna.

Itt Gavra közbevetette, hogy akiknek kiemelt szerepe volt a békecsúcs tető alá hozatalában, az az amerikai kormányzat, a házi gazda Egyiptom, Katar, valamint Törökország. Erre Nagy úgy reagált, hogy felidézte, korábban a jelenlegi német kancellár Friedrich Merz is bírátla Izraelt a gázai háború miatt, akárcsak Emmanuel Macron francia elnök. „Ők tehát elég aktívak voltak a gázai események kapcsán. Így nem lepett meg, hogy Friedrich Merz elment erre a konferenciára” – hangzott el.

Ugyanakkor azzal folytatta, hogy a magyar kormányfő „kicsit kakukktojás” volt a meghívottak között. „Én úgy gondolom, hogy ezzel Donald Trump egyfajta segítséget adott Orbán Viktornak a választási kampányhoz. S ez nem is annyira finom amerikai beavatkozás a magyarországi választási kampányba” – vélekedett Nagy Attila Tibor.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

MTI/Mandiner

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldalán

