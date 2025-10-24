Ft
Fideszes október 23: két színpad, egy előadás

2025. október 24. 09:23

Október 23-án nem két politikai tábor állt egymással szemben, hanem két hazugság: a régi és az új.

2025. október 24. 09:23
null
Bartus László
Bartus László
Amerikai Népszava

„De Magyar a gyurcsányozás után elővette Kádárt, hogy a baloldal ellen uszítson, baloldallal azonosítsa a fasizmust. Mert a baloldalt utálja, a fasizmus pedig jobboldali. Tisztára mossa Orbán fasizmusát, s egy abszolút szélsőjobboldali diktatúrát baloldalinak láttat. Orbánban a baloldalt kell utálnia a tiszássá lett baloldaliaknak. S ebből sem értenek meg semmit.

Magyar 1956 évfordulóján nem mert kiállni Ukrajna mellett, az oroszokkal szemben. Abból is olvasni kellene, hogy Moszkva és Washington mellett Brüsszelt is megnevezi, mintha az is be akarna avatkozni a magyar választásokba. Magyar bizony harcot hirdet Brüsszel ellen is, akárcsak Orbán. Aki ezt okos taktikának nevezi, az közveszélyes bolond.

Október 23-án már csak Fidesz volt az utcán: a régi és az új. A demokratikus ellenzék az új Fideszbe olvadt. Október 23-án nem két politikai tábor állt egymással szemben, hanem két hazugság: a régi és az új. Egyik sem forradalom, csak színjáték. A színpad más, a rendező is más, a darab ugyanaz.

A közönség pedig még mindig nem veszi észre, hogy ez a darab nem róla szól. Elvesznek abban, hogy melyik Fidesz-meneten voltak többen. Miközben össze kell adni a kettőt.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

gullwing
2025. október 24. 10:06
Mindig felmerül bennem hogy az ilyen szar, értéktelen korcsokat ki/mi tartja el az usában?!
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. október 24. 10:00
Nanana, elvtárs! Helyezkedni tetszik?
Válasz erre
0
0
CirmoS
•••
2025. október 24. 09:52 Szerkesztve
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Szegény Bartus........ nehezen viseli, hogy a Degenerált Koalíciónak vége! Te Bartus! Azt mondod, hogy mindegyik Fidesz! Akkor tehát a " demokratikus " ellenzék beleolvadt a NER- be? A DK IS!!!, csak most még tagadják, de a szar végül összefolyik, tehát DKTISZAR! Te Bartus! Ezek beleolvadtak abba a NER- be amit hosszú évekig tüzet okádva szapultak? Hogy van ez??? Megint nem fog összejönni a narratíva.....mást kell kitalálnod! 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
2
0
arany1
•••
2025. október 24. 09:45 Szerkesztve
Tehát a régi anarchista szöveget olvashattuk az Amerikai Népszavából...: az igazságot keveri a hazugsággal, mint például szerinte ...: A fasizmus jobboldali. Ez nem igaz, hanem hazugság , a fasizmus BALOLDALI, a náci párt nevében is benne van a baloldali sablonszöveg : " Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (németül Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei " Szinte szó szerint megegyezik a magyar kommunista párt nevével a Magyar Szocialista Munkáspárt MSZP nevével. Tehát az Amerikai Népszava is egy baloldali fasiszta náci újság, ez az igazság.
Válasz erre
2
0
