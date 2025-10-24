„De Magyar a gyurcsányozás után elővette Kádárt, hogy a baloldal ellen uszítson, baloldallal azonosítsa a fasizmust. Mert a baloldalt utálja, a fasizmus pedig jobboldali. Tisztára mossa Orbán fasizmusát, s egy abszolút szélsőjobboldali diktatúrát baloldalinak láttat. Orbánban a baloldalt kell utálnia a tiszássá lett baloldaliaknak. S ebből sem értenek meg semmit.

Magyar 1956 évfordulóján nem mert kiállni Ukrajna mellett, az oroszokkal szemben. Abból is olvasni kellene, hogy Moszkva és Washington mellett Brüsszelt is megnevezi, mintha az is be akarna avatkozni a magyar választásokba. Magyar bizony harcot hirdet Brüsszel ellen is, akárcsak Orbán. Aki ezt okos taktikának nevezi, az közveszélyes bolond.

Október 23-án már csak Fidesz volt az utcán: a régi és az új. A demokratikus ellenzék az új Fideszbe olvadt. Október 23-án nem két politikai tábor állt egymással szemben, hanem két hazugság: a régi és az új. Egyik sem forradalom, csak színjáték. A színpad más, a rendező is más, a darab ugyanaz.

A közönség pedig még mindig nem veszi észre, hogy ez a darab nem róla szól. Elvesznek abban, hogy melyik Fidesz-meneten voltak többen. Miközben össze kell adni a kettőt.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala