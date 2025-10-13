„F*szsz**ók!” – Dopeman teljesen kikészült attól, hogy a Nobel-békedíjat egy „ismeretlen nő” kapta Orbán Viktor helyett (VIDEÓ)

Donald Trump pár perccel a békemegállapodás után: „Orbán Viktor remek vezető” (VIDEÓ)
Az Egyesült Államok elnöke elmondta, szerinte Orbán Viktor nyerni fog áprilisban.
A rapper angolul üzent az egész világnak.
Különleges videóval jelentkezett az Instagram-oldalán Dopeman. A rapper azt nehezményezte, hogy a Nobel-békedíjat egy „ismeretlen nő” kapta Orbán Viktor helyett, utalva Corina Maria Machadóra, a venezuelai ellenzék vezetőjére.
Dopeman úgy véli, hogy a Nobel-békedíj inkább Orbán Viktort illette volna meg, nem pedig Machadót. Szerinte a magyar miniszterelnök volt az első, aki nyíltan hangsúlyozta, hogy a világnak békére van szüksége.
A videót alább tekinthetik meg:
Nyitókép: Földházi Árpád