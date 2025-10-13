Ft
Dopemantv Corina Maria Machadóra Orbán Viktor

„F*szsz**ók!” – Dopeman teljesen kikészült attól, hogy a Nobel-békedíjat egy „ismeretlen nő” kapta Orbán Viktor helyett (VIDEÓ)

2025. október 13. 22:52

A rapper angolul üzent az egész világnak.

2025. október 13. 22:52
null

Különleges videóval jelentkezett az Instagram-oldalán Dopeman. A rapper azt nehezményezte, hogy  a Nobel-békedíjat egy „ismeretlen nő” kapta Orbán Viktor helyett, utalva Corina Maria Machadóra, a venezuelai ellenzék vezetőjére.

Dopeman úgy véli, hogy a Nobel-békedíj inkább Orbán Viktort illette volna meg, nem pedig Machadót. Szerinte a magyar miniszterelnök volt az első, aki nyíltan hangsúlyozta, hogy a világnak békére van szüksége.

A videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Földházi Árpád


 

astra04
2025. október 13. 23:59
Hülye tapló cigány!
1
1
hexahelicene
2025. október 13. 23:38
Ehetős Odó 2025. október 13. 23:05 Tény, hogy Viktor indította el az egész békefolyamatot -------------------------------------------------------------------------------- Lószart nem indított el, közpénzen én is körbeutaznám a világot. Óriási naivitás azt gondolni, hogy Orbánnak szerepe van a békefolyamatban. Putyin elnök fog dönteni, még Trump is alig tud rá hatni. Hülye vagy? Kiafasz ez a dopeman, hogy látatlanba minősíti María Corina Machadot?
2
4
hexahelicene
2025. október 13. 23:13
María Corina Machado megérdemelte. Rendkívűli, pozitív személyiség, az őszinteség sugárzik belőle. Azért mert venezuelai, nincs belelátásunk a tevékenységeibe. Ki afasz ez a dopeman?
2
2
Ehetős Odó
2025. október 13. 23:05
Tény, hogy Viktor indította el az egész békefolyamatot azzal, hogy tavaly nyáron felkereste az összes érintett szereplőt. De ő amúgy szerény ember, biztosan nem vágyik egy, egyébként is teljesen értéktelen díjra, szívesen átengedné Donald cimborájának, ő örülne az ilyesminek. Botrány, hogy ez a koszos venéz majdanista kapta.
1
1
