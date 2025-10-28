Ezt látni kell: hatalmasat égett a libsi provokátor, alaposan helyretette a Békemenet résztvevője (VIDEÓ)
A legyesbényei férfi nem hagyta, hogy a provokáció kibillentse.
Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.
„Egy ócska libernyák seggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül. Ugyanis ezek mindig felsülnek, ha szembejön az élet és a Valóság nevű nagybátyánk.”
Nyitókép: Képernyőkép