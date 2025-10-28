Ft
Bayer Zsolt Békemenet provokáció vélemény

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

2025. október 28. 16:24

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

2025. október 28. 16:24
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Egy ócska libernyák seggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül. Ugyanis ezek mindig felsülnek, ha szembejön az élet és a Valóság nevű nagybátyánk.”

CirmoS
2025. október 28. 17:11
Nagyon szépen beszopta a körúti idióta libernyák! Ez a buta faszfej nagyon mellényúlt! Így kell égetni ezeket a propagandista senkiket, ezeket az ócska cselédeket! A buta idiótának normális kérdései nincsenek mert koromsötét, de szívesen adna mások szájába olyan mondatokat, amit a kérdezett nem akar mondani! Az összes soroscseléd geci ilyen!



Töki
2025. október 28. 16:53
A neolibbantakkal így kell bánni!!



Búvár Kund
•••
2025. október 28. 16:38 Szerkesztve
Akár csak egy kormányinfó! Amikor a libsi "újságírók" Gulyás Geri szájába akarják adni a választ! De a vidéki Magyarország ismét megmutatta, hogy kell elbánni egy belpesti nyikhajjal!! A pesti lipsi meg úgy szokott, mint a Tisza pornósai! Hajrá vidék!!!!



Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.