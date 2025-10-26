„Ez egy SÁTÁNI figura! Az a terve, hogy Orbán Viktor akar lenni" – Bencsik András a Hotel Lentulaiban

Magánaudiencián fogadja Orbán Viktort XIV. Leó pápa
A katolikus egyházfő hétfőn fogadja majd a magyar miniszterelnököt.
Bencsik András őszintén beszélt a Hotel Lentulaiban Orbán Viktor gesztusáról, a Békemenet jelentőségéről és a jobboldal lelkiállapotáról.
A Hotel Lentulai eheti részében Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője beszél arról, miért tartotta sorsfordítónak a miniszterelnök gesztusát –
saját szavaival: „rehabilitálta” őt. Szóba kerül a Békemenet lelki „terápiája”, a jobboldal önvizsgálata és a média felelőssége is.
Bencsik felidézi az Arénában tartott találkozó pillanatait, a Sajtóklub egykori világát és a Demokrata Kör új műsorát, majd összeveti a két október 23-i budapesti rendezvény hangulatát.
Nyíltan beszél Magyar Péter jelenségéről, a politikai utánzás stratégiájáról, és arról, miért tekinti a jobboldal számára kulcskérdésnek a következő választási időszakot.
