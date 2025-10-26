Ft
Bencsik András Sajtóklub Békemenet Orbán Viktor

„Ez egy SÁTÁNI figura! Az a terve, hogy Orbán Viktor akar lenni" – Bencsik András a Hotel Lentulaiban

2025. október 26. 09:56

Bencsik András őszintén beszélt a Hotel Lentulaiban Orbán Viktor gesztusáról, a Békemenet jelentőségéről és a jobboldal lelkiállapotáról.

2025. október 26. 09:56
null

A Hotel Lentulai eheti részében Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője beszél arról, miért tartotta sorsfordítónak a miniszterelnök gesztusát – 

saját szavaival: „rehabilitálta” őt. Szóba kerül a Békemenet lelki „terápiája”, a jobboldal önvizsgálata és a média felelőssége is.

Bencsik felidézi az Arénában tartott találkozó pillanatait, a Sajtóklub egykori világát és a Demokrata Kör új műsorát, majd összeveti a két október 23-i budapesti rendezvény hangulatát.

Nyíltan beszél Magyar Péter jelenségéről, a politikai utánzás stratégiájáról, és arról, miért tekinti a jobboldal számára kulcskérdésnek a következő választási időszakot.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

oberennsinnen49
2025. október 26. 10:40
Lehet így mondani, Magyar Péter egy sátáni figura, éspedig azért lehet, mert a Sátán arról ismerszik meg, hogy hazudik, hazudozik. Magyarnál a hazugságvezérelt sátáni magatartást ott lehet felismerni, amikor azonosítás, meghatározás, mármint konkrét, kifejezett - idő, hely, lopás mértéke, meglopott személye, jogi személy, nem jogi személy stb. - azonosítás, meghatározás NÉLKÜL HARSOGJA, USZÍTJA TELE AZ ORSZÁGOT azzal, hogy Orbán lop!, az Orbán család lop!, stb. Valójában egy elkényeztetett, önkontroll nélküli, nagyravágyó, másokon gátlás nélkül átgázoló primitív emberről van szó. Aki a valóságban - mivel azt mondja, amit a hasonló, csalódott emberek hallani akarnak, - azért veszélyes, mivel a mai világban IS!!! rengeteg csalódott, kiégett, önmagát megbántottnak érző, érzelmileg-tudatilag deficites ember éli az életét. Ez a gyerekszoba, a nevelés,a viselkedéskultúra hiánya miatt van így. Az iskolákban Mentális egészség tantárgy oktatása SOS!!! élet-halál kérdése a magyar nemzetségnek!
Válasz erre
0
0
vi-ktt
2025. október 26. 10:08
Nekem az az elméletem, hogy amikor MP állásinterjúra jelentkezett ML-nél, valójában megkapta az állást! És ez az, amit éppen csinál...
Válasz erre
3
0
kimirszen
2025. október 26. 10:07
Jó a kép. Ahogy Lentulai hanyattbassza magát Bencsik baromságaitól.
Válasz erre
1
1
belbuda
2025. október 26. 10:07
Tényleg,a PitbullTomi visszaengedte már a Bandit a hírtévé képernyőjére? 😉
Válasz erre
0
1
