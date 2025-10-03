„Európát szépen lassan lehúzzák a vécén” – Dopeman a Reakció vendége volt



A beszélgetésben a rapper-politikai aktivista a Digitális Polgári Körök (DPK) indulásáról, Magyar Péter politikai szerepéről és a gyűlöletre épülő közéleti kommunikáció veszélyeiről osztotta meg gondolatait.

Mint fogalmazott: Magyar Péter a Fidesz „salakanyaga”, aki monopolizálta az „O1G” jelenséget, és retorikájával egyfajta apa-fiú konfliktust játszik le Orbán Viktorral szemben.

Dopeman szerint a magyar társadalom fragmentált és „skizoid” állapotban van, a megbékélés pedig addig nem valósulhat meg, amíg a politikai vitákat érzelmi alapon vívják, tények helyett pletykák és szlogenek uralják a közbeszédet.

Az adásban hangsúlyos szerepet kapott az Európai Unió háborús stratégiájának bírálata is.