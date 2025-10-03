„Európát szépen lassan lehúzzák a vécén” – Dopeman a Reakció vendége volt

Elemző: egy téves elképzelésben hisznek Európa vezetői (VIDEÓ)
Pityinger László, ismertebb nevén Dopeman volt az eheti Reakció vendége Kacsoh Dániel műsorában.
A beszélgetésben a rapper-politikai aktivista a Digitális Polgári Körök (DPK) indulásáról, Magyar Péter politikai szerepéről és a gyűlöletre épülő közéleti kommunikáció veszélyeiről osztotta meg gondolatait.
Mint fogalmazott: Magyar Péter a Fidesz „salakanyaga”, aki monopolizálta az „O1G” jelenséget, és retorikájával egyfajta apa-fiú konfliktust játszik le Orbán Viktorral szemben.
Dopeman szerint a magyar társadalom fragmentált és „skizoid” állapotban van, a megbékélés pedig addig nem valósulhat meg, amíg a politikai vitákat érzelmi alapon vívják, tények helyett pletykák és szlogenek uralják a közbeszédet.
Az adásban hangsúlyos szerepet kapott az Európai Unió háborús stratégiájának bírálata is.
Dopeman úgy látja, hogy Brüsszel ahelyett, hogy a békét szolgálná, újabb és újabb hitelfelvételekkel sodorja nehéz helyzetbe a kontinenst, miközben az Egyesült Államok, Oroszország és Kína a saját érdekeiket érvényesítik Európa rovására.
Úgy véli, ebben a változó világrendben Magyarország számára a szuverenitás megtartása lehet a legnagyobb tét.
