Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Digitális Polgári Kör Dopeman Reakció

„Európát szépen lassan lehúzzák a vécén” – Dopeman a Reakció vendége volt

2025. október 03. 19:03

Pityinger László, ismertebb nevén Dopeman volt az eheti Reakció vendége Kacsoh Dániel műsorában.

2025. október 03. 19:03
null


A beszélgetésben a rapper-politikai aktivista a Digitális Polgári Körök (DPK) indulásáról, Magyar Péter politikai szerepéről és a gyűlöletre épülő közéleti kommunikáció veszélyeiről osztotta meg gondolatait. 

Mint fogalmazott: Magyar Péter a Fidesz „salakanyaga”, aki monopolizálta az „O1G” jelenséget, és retorikájával egyfajta apa-fiú konfliktust játszik le Orbán Viktorral szemben.

Dopeman szerint a magyar társadalom fragmentált és „skizoid” állapotban van, a megbékélés pedig addig nem valósulhat meg, amíg a politikai vitákat érzelmi alapon vívják, tények helyett pletykák és szlogenek uralják a közbeszédet.

Az adásban hangsúlyos szerepet kapott az Európai Unió háborús stratégiájának bírálata is.

 Dopeman úgy látja, hogy Brüsszel ahelyett, hogy a békét szolgálná, újabb és újabb hitelfelvételekkel sodorja nehéz helyzetbe a kontinenst, miközben az Egyesült Államok, Oroszország és Kína a saját érdekeiket érvényesítik Európa rovására. 

Úgy véli, ebben a változó világrendben Magyarország számára a szuverenitás megtartása lehet a legnagyobb tét.

Nézd meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2025. október 03. 20:02
A moszkovita Fideszt lassan lehúzzák a vécén, a hadováló-seggnyaló Szigony utcai drogdíler seftesromungróval együtt. (Vicces, amikor egy ilyen színvonalat képviselő suttyó figura a "nemzeti" "konzervatív". Közvetlenül az MSZP-ből átugorva LOL) Európa lehúzásában éppen az irigy, (főleg Trianon miatt) frusztrált magyarok jeleskednek, kipcsakromán árulóként, szabotőrmagyarkaként, gerinctelen moszkovita seggnyalóként. Ismét a történelem rossz és kudarcos oldalán.
Válasz erre
0
4
BartSimpson
2025. október 03. 20:01
Téged Pityinger már jó régen lehúztak azon a bizonyos WC--n (és most Feró tata taktikáját követed)]... "megyünk lopni, megyünk lopni"). Még valami díj és életjáradék is kinézhet 🤣
Válasz erre
0
2
alfonzo
2025. október 03. 19:29
100%-ban igazad van Laci !!!
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!