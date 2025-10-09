Ft
10. 09.
csütörtök
Mezőkövesd magyar hadsereg Adaptive Hussars 25 Magyarország hadgyakorlat Orbán Viktor

Ennek már a fele sem tréfa: hadgyakorlaton vett részt Orbán Viktor

2025. október 09. 19:33

Az eseményen magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők is részt vettek.

2025. október 09. 19:33
null

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina – volt katonai – Repülőtéren részt vett az „Adaptive Hussars 25” hadgyakorlat egyik mozzanatán – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők

egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.

 

(MTI)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

belbuda
2025. október 09. 20:18
Bástya elvtárs utat mutat…😂🤣😂🤨😂🤣😂🤣😂🤣
Zsolt75
2025. október 09. 20:12
Cirmos Vidd vissza, fiam...
cirmos
2025. október 09. 19:59
a realitás pedig az, hogy még egy nem elfoglalt reptérről is kilopják a repülőből az alkatrészeket.
johannluipigus
2025. október 09. 19:38
Semmi gond, gyakorlat teszi a mestert. De azt mindenki villámgyorsan felejtse el, hogy magyar gyereket hajt külföldre megdögleni.
