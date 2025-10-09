Ennek már a fele sem tréfa: hadgyakorlaton vett részt Orbán Viktor

Bebizonyosodott, hogy valóban Orbán az utolsó remény: kiderült, ki volt csütörtökön a miniszterelnök „potyautasa” (FOTÓK)
Az eseményen magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők is részt vettek.
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina – volt katonai – Repülőtéren részt vett az „Adaptive Hussars 25” hadgyakorlat egyik mozzanatán – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők
egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.
Gondolkodás nélkül segített a kormányfő.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos