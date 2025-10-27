Elszabadult a pokol Magyarországon: beláthatatlan következményei lehetnek Magyar Péter színrelépésének

Kedves nőtársaim, aztán a színpadi Schmidt Mária-verés ügyében hol van a női szolidaritás?
Az, hogy valaki egy élő közéleti szereplő halálát színházi élménnyé emeli, nem bátor gesztus, hanem ízléstelen, embertelen provokáció. Szili Katalin írása.
„Tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon” – szögezte le Szentkirályi Alexandra.
Szentkirályi Alexandra egy kifejezetten rossz tendenciára hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán.
„Schmidt Mária karakterét agyonverték a színpadon, egy olyan színházi társulat rendezésében, akiket Nagy Ervin javaslatára támogat a Fővárosi Önkormányzat. Lépésről-lépésre egyre agresszívebb az ellenzéki közbeszéd, lassan már minden szinten mérgezi a mindennapjainkat.
Uszítás a platóról, a miniszterelnök fejbelövése a színpadon, a »humor« és politikusok fizikai agressziója újságírókkal szemben vagy a közmédia munkatársának akasztással fenyegetése… Most pedig Schmidt Mária karakterének agyonverése a színpadon.
Magyar Péter felbukkanása óta tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon.
Az Átrium »produkciója« egyszerűen nem fér bele a »művészi megjelenítés« kategóriájába” – fogalmazott a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.
„Árad a gyűlölet és ha nem szólalunk meg, jobb és baloldalon egyaránt, akkor minden lépéssel egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy ez ne csak színpadokon történjen, hanem valaki felhatalmazva érezze magát arra, hogy az utcán is megtegye. Hogy ilyen ne történhessen, abban mindenkinek komoly felelőssége van.
Nem lehet sem mentelmi jog, sem újságírói vélemény, sem a művészeti szabadság mögé bújni,
mert az uszítás nem válogat és ha egy színpadon egy fegyver kerül az asztalra, az az előadás végéig el is fog sülni – ezt pedig nem engedhetjük meg, mert ennek beláthatatlan következményei vannak. Ez ellen pedig mindenkinek fel kell szólalni, itt nem lehetnek oldalak” – szögezte le Szentkirályi Alexandra.
