Elszabadult a pokol Magyarországon: beláthatatlan következményei lehetnek Magyar Péter színrelépésének

Szentkirályi Alexandra egy kifejezetten rossz tendenciára hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán.

„Schmidt Mária karakterét agyonverték a színpadon, egy olyan színházi társulat rendezésében, akiket Nagy Ervin javaslatára támogat a Fővárosi Önkormányzat. Lépésről-lépésre egyre agresszívebb az ellenzéki közbeszéd, lassan már minden szinten mérgezi a mindennapjainkat.

Uszítás a platóról, a miniszterelnök fejbelövése a színpadon, a »humor« és politikusok fizikai agressziója újságírókkal szemben vagy a közmédia munkatársának akasztással fenyegetése… Most pedig Schmidt Mária karakterének agyonverése a színpadon.

Magyar Péter felbukkanása óta tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon.

Az Átrium »produkciója« egyszerűen nem fér bele a »művészi megjelenítés« kategóriájába” – fogalmazott a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.