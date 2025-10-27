Ft
Tisza Párt liberális Magyarország Schmidt Mária Magyar Péter Szentkirályi Alexandra ellenzék Fidesz Nagy Ervin baloldal

Elszabadult a pokol Magyarországon: beláthatatlan következményei lehetnek Magyar Péter színrelépésének

2025. október 27. 16:40

„Tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon” – szögezte le Szentkirályi Alexandra.

2025. október 27. 16:40
null

Szentkirályi Alexandra egy kifejezetten rossz tendenciára hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán.

„Schmidt Mária karakterét agyonverték a színpadon, egy olyan színházi társulat rendezésében, akiket Nagy Ervin javaslatára támogat a Fővárosi Önkormányzat. Lépésről-lépésre egyre agresszívebb az ellenzéki közbeszéd, lassan már minden szinten mérgezi a mindennapjainkat.

Uszítás a platóról, a miniszterelnök fejbelövése a színpadon, a »humor« és politikusok fizikai agressziója újságírókkal szemben vagy a közmédia munkatársának akasztással fenyegetése… Most pedig Schmidt Mária karakterének agyonverése a színpadon.

Magyar Péter felbukkanása óta tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon.

Az Átrium »produkciója« egyszerűen nem fér bele a »művészi megjelenítés« kategóriájába” – fogalmazott a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.

„Árad a gyűlölet és ha nem szólalunk meg, jobb és baloldalon egyaránt, akkor minden lépéssel egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy ez ne csak színpadokon történjen, hanem valaki felhatalmazva érezze magát arra, hogy az utcán is megtegye. Hogy ilyen ne történhessen, abban mindenkinek komoly felelőssége van.

Nem lehet sem mentelmi jog, sem újságírói vélemény, sem a művészeti szabadság mögé bújni,

mert az uszítás nem válogat és ha egy színpadon egy fegyver kerül az asztalra, az az előadás végéig el is fog sülni – ezt pedig nem engedhetjük meg, mert ennek beláthatatlan következményei vannak. Ez ellen pedig mindenkinek fel kell szólalni, itt nem lehetnek oldalak” – szögezte le Szentkirályi Alexandra.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

totumfaktum-2
2025. október 27. 19:12
Most már nagyon feszegetik a Btk-t de azt is látni kell, hogy ilyet nem csinálnának, ha lenne reális esélyük. Ők (is) jól tudják, hogy nincs.
FeketeFehér
2025. október 27. 19:03
"isler111FeketeFehér 2025. október 27. 18:51 Bolond!!!!" :)))) A mandiner kommentfelületén az alpári "kurvaanyázás" az ellenzéki posztokra az mindennapos. De olyan nagyon nem csodálkozom. Nagyon eldurvult a közbeszéd az elmúlt 10-15 évben. A Fidesz a lenéző, kioktató, semmibe vevő szóhasználatot preferálja, és lássuk be a viszontválaszok is durvulnak. Érdemi párbeszéd már régóta nincs. Ez nem egy új jelenség. Hogy ez az ország szempontjából rossz, az tény, de senkinek nincs érdemi ötlete arra nézve, hogyan lehetne ebből kilépni. Az én saját ötletem is csak annyi, hogy még karácsony előtt itthagyom a mandinert, oszt jövő júniusban majd meglátjuk. Érdemi vitákra nyilvánvalóan semmi esély.
citromosParizer
2025. október 27. 19:01
mondjuk a szakszolgálatok a brüsszeli mentelmi jog megkerülésével biztos tudnának valamit csinálni. valahogy kikerülne az erdőbe és megverődne, mint ahogy régen valahogy előfordult. sokkal inkább volt nevelő jellege, mint bíróságra járni. eredményesebb volt
Treeoflife
2025. október 27. 19:01
Szeretném megkérdezni, ezt az idióta rendezőt uszítás vádjával nem kellene jó modorra tanítani? Valamikor ezeket azonnal begyűjtötték, és gondoskodtak róla, hogy soha többé ne jusson ilyen az eszébe. Ideje lenne újra élni ezekkel az eszközökkel. Amit tesznek, az ellentétben áll minden jó érzésű ember nézetével, és egy mocskos hangos kisebbséget képvisel.
