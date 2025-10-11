Ft
NER Tisza Párt Velkey László Magyar Péter

Egészen szürreális Magyar Péter kabinetfőnökének politikai eredettörténete

2025. október 11. 14:04

Éveken át egyik vezetője volt a kormány támogatásával sokmilliárdból létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumának.

2025. október 11. 14:04
Velkey György László, Magyar Péter
Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
Facebook

„Egészen szürreális Magyar Péter kabinetfőnökének politikai eredettörténete. 

Éveken át egyik vezetője volt a kormány támogatásával sokmilliárdból létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumának. Ennek eredményeiről ömlengősen és büszkén számolt be egy több kormányzati vezetőnek elküldött, hízelgő hangvételű levélben is. Ebben leírta, hogy a sikerek ellenére tovább szeretne lépni. A továbblépés helyét is megjelölte. A Római Magyar Akadémia igazgatójának helyét akarta betölteni. 

A római vezetői állást azonban nem kapta meg. Innentől kezdve dinamikus hirtelenséggel alakult ki a tiszás identitása. Annyira hirtelen, hogy hol máshol, az édesapja által vezetett kórház előtt jelentette be, hogy ő bizony Magyar Péter kabinfőnöke lesz. A »NER igájában sínylődő« alkalmazottakról beszélt pár hónappal azután, hogy saját logikája szerint a »NER igájában« akart egy római intézményt vezetni, nyilván jó pár sínylődő munkatárssal. És a feleségével, kinek lehetséges római feladatkörére szintén kitért a levélben. 

Biztos sokan szeretnének szép helyeken dolgozni vezetői állásban. De közülük csak kevesen rúgnak bele azokba, akikkel együtt dolgoztak, pár lélegzetvétellel azután, hogy nem jött össze a Dolce Vita.

Magyar Péter Velkey nevű kabinetfőnöke egy interjúban arról is beszámolt, hogy 2010-óta nem szavaz a kormánypártokra. De akkor miért volt muszáj büszkeséglistát lelkesen lobogtatva olyan kormányzati-állami intézménynél vezetőként dolgozni, amelyekre mostantól kezdve nyilván a züllés-rothadás-hanyatlás szimbólumaként hivatkozik majd? 

Példája is jól mutatja: a tiszás elithez jó páran csatlakoznak olyanok, akik százszorta több lehetőséget kaptak a »NER«-től azokhoz képest, akik a hátukon viszik a nemzeti oldal közösségét. 

De akik Magyar Péter körül gyülekeznek, nekik a minden sohasem elég. Úgy gondolták, jár a 6 állás, jár Róma, és jár a mindennél is több. S ha nem kapják, onnantól kezdve feleséget lehallgatnak és politikai bosszúkéssel járnak. 

Sohasem találkoztam ezzel a kabinetfőnök úrral, de jó, hogy így alakult. Akik a saját munkatársaikat, saját közösségüket, saját feleségüket kettő darab üveggyöngyért vagy annak hiányáért elárulják, azokkal nem a Tisza, hanem egyenesen egy világ választ el minket.”

Nyitókép: Facebook

google-2
2025. október 11. 14:37
Nem tehet róla, többre hivatottnak tartja magát. Ő, saját magát. Bele ne fúljon a Tiszába, hisz árad! Ott mind áradoznak - saját magukról.
gullwing
2025. október 11. 14:30
Ezek azért vannak a tiszafosban mert máshol nem tudnak karriert csinálni: selejtes szarok. Na a tiszaszarban főnökök lehetnek a selejtesek...
nyugalom
2025. október 11. 14:28
Két sertődött aruló majom!
Hohokam
2025. október 11. 14:16
Szar elkényeztetett másodértékű kis csicska, aki nem kapta meg, amit a családja/rokonsága stb. révén természetesnek várt - hulladék. Olyan Toldi Gyögy-féle tehetségtelen protekcióból élő csökevény.
