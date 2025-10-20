Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendszer biztonság energiabiztonság folyamat földgáz Horvátország

Ebből komoly bajunk lehet: nagy károkat okozhatnak Magyarországnak az EU-s energetikai szankciók

2025. október 20. 21:04

Az elherdált állami energetikai vagyon visszaszerzése lehetővé tette, hogy ne a profit legyen az első, hanem az ellátás biztonsága és a lakosság, a vállalkozások boldogulása.

2025. október 20. 21:04
Giró-Szász András

A balliberális kormányok nemzeti­vagyon-herdálása nyomán 2010-re a villamos-energia- és a földgázipari szereplők háromnegyede külföldi tulajdonba került. Emellett, bár a világpiaci árak folyamatosan csökkentek, a lakosság rezsiterhe közel a kétszeresére emelkedett. A folyamat fenntarthatatlan volt, nemcsak az igazságosság, hanem a társadalom teherbírásának határai miatt is. 

Erős államra volt szükség, amely képes ezen változtatni. Vissza kellett szerezni a kormány cselekvőképességét az energiaellátás összes területén. A cél részben a tulajdonosi, részben a szabályzói kontroll visszaszerzése volt az energiaszektor felett, hogy Magyarország minél olcsóbban tudja beszerezni, illetve megtermelni az energiahordozókat. Ez a kulcsa annak, hogy a háztartások és a vállalkozások olcsó energiához jussanak, ami javítja a lakosság jövedelmi helyzetét, segíti a megélhetést, és növeli a verseny­képességet. 

2010 után újratárgyalták az ország szükségleteinek kielégítéséről szóló gázszerződést, és biztosították a hosszú távú ellátást. Az állam visszavásárolta az E.On-csoport magyarországi földgázipari érdekeltségeit, ezzel növelte hazánk energiabiztonságát. Az állam újra érdemi tárgyalási pozícióval rendelkezett a hosszú távú gázszerződések felett, s visszaszerezte a jogot arra, hogy maga határozza meg a gáz árát. Az államhoz került a hazai tárolói kapacitás, megvalósult a szlovák–­magyar gázvezeték, hazánk megteremtette a kétirányú gázáramlás feltételeit Horvátország és Románia irányába is, valamint tevékenyen részt vett a Szerbia irányából létrejövő ellátási útvonal kiépítésében. Mindezekkel jelentős lépést tett a régiónk energiabiztonságát szolgáló észak–déli irányú energiafolyosó kialakítása felé.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
janicsar-2
2025. október 20. 21:11
Ahogy a cukor ipar tönkretétele nem érdekelte őket. Úgy ez sem fogja izgatni őket.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!