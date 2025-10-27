„Többször leírtuk, hogy a tavalyi választáson nagyon csúnyán leszerepelt Momentum az LMBTQ-témát meglovagolva igyekszik magát láthatóvá tenni, bár azt nem tudni egyelőre, hogy ezzel konkrétan mi a céljuk, hiszen nem indulnak jövőre a választáson, mivel eltakarították őket Magyar Péter útjából. Azonban ahogy a Tisza Párt szánalmas jelöltállítási mizériáját látjuk, könnyen lehet, hogy a Zsebmessiás rá fog fanyalodni a momentumos ficsúrokra az egyéni jelöltek kiválasztásakor.

Ha pedig ez így van, akkor bizony Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába. A magyar emberek világosan kimondták, köszönik szépen, nem kérnek az LMBTQ-ideológiából és azokból a pártokból sem, akik ezt a propagandát nyomják egyfolytában.

Ilyen egyszerű a képlet.”