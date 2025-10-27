Ft
Tisza Párt Zsebmessiás Cseh Katalin Magyar Péter lmbtq

Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába

2025. október 27. 05:45

Ez nagyon nem hiányzott a Tisza Párt elnökének.

2025. október 27. 05:45
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Többször leírtuk, hogy a tavalyi választáson nagyon csúnyán leszerepelt Momentum az LMBTQ-témát meglovagolva igyekszik magát láthatóvá tenni, bár azt nem tudni egyelőre, hogy ezzel konkrétan mi a céljuk, hiszen nem indulnak jövőre a választáson, mivel eltakarították őket Magyar Péter útjából. Azonban ahogy a Tisza Párt szánalmas jelöltállítási mizériáját látjuk, könnyen lehet, hogy a Zsebmessiás rá fog fanyalodni a momentumos ficsúrokra az egyéni jelöltek kiválasztásakor.

Ha pedig ez így van, akkor bizony Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába. A magyar emberek világosan kimondták, köszönik szépen, nem kérnek az LMBTQ-ideológiából és azokból a pártokból sem, akik ezt a propagandát nyomják egyfolytában.

Ilyen egyszerű a képlet.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

hátakkor
•••
2025. október 27. 09:07 Szerkesztve
Elembékúté, rajtad kezdé.. El, em, bé, kú, a mély torkú..
0
0
0
0
Majdmegmondom
•••
2025. október 27. 08:55 Szerkesztve
Valóban nem kérünk az LMBT ideológiából, sőt szerintem ezügyben vissza kellene állítani az 1950-es évek törvényeit, mert a hálószobai magánügyek nem tartoznak senki másra és ha valaki beteg, azt kezelni kell, nem pedig piedesztálra emelni, mert lelkileg sérült és eltorzult vágyai vannak...
1
0
1
0
gullwing
2025. október 27. 08:33
Lárvarcú cseh új gazdatestet keres....
4
0
4
0
Héja
2025. október 27. 08:33
Cseh "Katka" régótanem tényező...
4
0
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!