A románok buktatták le Cseh Katalint: teljesen kikelt magából, miután uniós forrásokhoz jutott Magyarország
A liberális EP-képviselő szerint a Bizottság ezzel „eladta az EU értékeit”.
Ez nagyon nem hiányzott a Tisza Párt elnökének.
„Többször leírtuk, hogy a tavalyi választáson nagyon csúnyán leszerepelt Momentum az LMBTQ-témát meglovagolva igyekszik magát láthatóvá tenni, bár azt nem tudni egyelőre, hogy ezzel konkrétan mi a céljuk, hiszen nem indulnak jövőre a választáson, mivel eltakarították őket Magyar Péter útjából. Azonban ahogy a Tisza Párt szánalmas jelöltállítási mizériáját látjuk, könnyen lehet, hogy a Zsebmessiás rá fog fanyalodni a momentumos ficsúrokra az egyéni jelöltek kiválasztásakor.
Ha pedig ez így van, akkor bizony Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába. A magyar emberek világosan kimondták, köszönik szépen, nem kérnek az LMBTQ-ideológiából és azokból a pártokból sem, akik ezt a propagandát nyomják egyfolytában.
Ilyen egyszerű a képlet.”
Ezt is ajánljuk a témában
A liberális EP-képviselő szerint a Bizottság ezzel „eladta az EU értékeit”.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd