Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hont András publicista Pottyondy Edina

„Buta liba vagy és aljas is!” – Hont András úgy beleállt Pottyondy Edinába, ahogyan még soha senki

2025. október 15. 14:04

„Tologattam a gyerekedet, hallgattam kiborulásaidat, és semmit nem mondtam kifelé rólad, legföljebb jót, te pedig elkezdtél nyilvánosan szemétkedni” – fogalmazott a publicista.

2025. október 15. 14:04
null

Hont András egy önmagához képest is kemény posztban állt bele Pottyondy Edinába, aki egy korábbi bejegyzésében a publicista „mögött lévő ismeretlen milliárdokról” beszélt.

Itt állok megsemmisülve. 

Most tudtam meg, hogy a Hont András mögött lévő ismeretlen milliárdok nem azt jelentik, hogy a Hont András mögött lévő ismeretlen (eredetű) milliárdok. Hanem mit? Valóban elképzelhető, Edina, hogy nem hazudsz, hanem beszélsz összevissza. Netán megint sikerült összekeverni a tápszert a kábszerrel” – fogalmazott bejegyzésében Hont, aki újragondolva fenti állítását mégiscsak hazugsággal vádolja az influenszert, hiszen véleménye szerint Pottyondy ezért kezdett „zagyva magyarázkodásba”.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Hont András

Facebook

Idézőjel

Mondd csak, Edina: nem akartok elmenni a bús, büdös picsába?

TGM-nek volt igaza, hogy idejekorán leírta: buta liba vagy. Azt én teszem hozzá, hogy aljas is.

„Ti mindenféle tárgyi alap nélkül körbehelyeskeditek és körbelájkoljátok egymást folyamatosan bizonygatva magatoknak és egymásnak, hogy ti vagytok a különbek meg a tiszták” – hangsúlyozta Hont, aki úgy látja: Pottyondy egy masszív – és meglehetősen alacsony színvonalú – politikai propagandát folytat. 

A primitív reményipar sarlatán technikája, hogy az élet minden gondja leképezhető politikai döntésre, és ha ami van, nem jó, akkor legyen más, mindegy mi”

– fogalmazott a publicista, majd egy fokozattal személyesebb hangvételre váltva ezt írta a bejegyzésben:

„És ha már itt tartunk: hiheted magadat roppant fontosnak, de te foglalkozol folyamatosan velem, én rendre csak válaszolok. Az egész úgy kezdődött, hogy annak ellenére, hogy ismerjük egymást személyesen, tologattam a gyerekedet, hallgattam kiborulásaidat, és semmit nem mondtam kifelé rólad, legföljebb jót, te elkezdtél nyilvánosan szemétkedni a TGM-nekrológom kapcsán, mert már akkor is bele kellett kotnyeleskedned valami olyanba, amiről gőzöd sincs. Cserébe beteszem ide kommentbe, amit Gazsi rólad írt. Én amúgy védtelek nála, de neki volt igaza, hogy idejekorán leírta: buta liba vagy. Azt én teszem hozzá, hogy aljas is.”

Nyitókép: Képmetszet

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2025. október 15. 15:04
András semmi újat nem mondott, a balliberális oldalon TGM óta csak jelentéktelen senkik öklendeznek.
Válasz erre
1
0
balatontihany-25
2025. október 15. 15:04
Bizony hogy buta liba - jól látta ezt már régebben is TGM , s hogy aljas is, az sem vitás. Ez meg nagyon tetszik Honttól: "mókásmozgalom agitpropkája", hát még ez "ellendvaiildikósodás", de a komcsi cenzor kétségtelenül meglévő műveltsége nélkül. Ennyi ez a Potyondi: egy senki, egy buta liba...
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. október 15. 15:01
Na, most már értem, Bandi, hogy miért volt neked nehéz kijózanodni – nagyon butuskán válogattad a barátaidat, összetévesztetted az elmebajos idegbetegeket és a junkie-kat a vagányokkal. Remélem, hogy megtnultad a leckét.
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2025. október 15. 14:59
Fontosabb témákról Bandika. Mondjuk MNB, nem kell személyeskedni.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!