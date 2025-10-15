„Buta liba vagy és aljas is!” – Hont András úgy beleállt Pottyondy Edinába, ahogyan még soha senki

Mondd csak, Edina: nem akartok elmenni a bús, büdös picsába?
TGM-nek volt igaza, hogy idejekorán leírta: buta liba vagy. Azt én teszem hozzá, hogy aljas is.
„Tologattam a gyerekedet, hallgattam kiborulásaidat, és semmit nem mondtam kifelé rólad, legföljebb jót, te pedig elkezdtél nyilvánosan szemétkedni” – fogalmazott a publicista.
Hont András egy önmagához képest is kemény posztban állt bele Pottyondy Edinába, aki egy korábbi bejegyzésében a publicista „mögött lévő ismeretlen milliárdokról” beszélt.
Itt állok megsemmisülve.
Most tudtam meg, hogy a Hont András mögött lévő ismeretlen milliárdok nem azt jelentik, hogy a Hont András mögött lévő ismeretlen (eredetű) milliárdok. Hanem mit? Valóban elképzelhető, Edina, hogy nem hazudsz, hanem beszélsz összevissza. Netán megint sikerült összekeverni a tápszert a kábszerrel” – fogalmazott bejegyzésében Hont, aki újragondolva fenti állítását mégiscsak hazugsággal vádolja az influenszert, hiszen véleménye szerint Pottyondy ezért kezdett „zagyva magyarázkodásba”.
Kapcsolódó vélemény
„Ti mindenféle tárgyi alap nélkül körbehelyeskeditek és körbelájkoljátok egymást folyamatosan bizonygatva magatoknak és egymásnak, hogy ti vagytok a különbek meg a tiszták” – hangsúlyozta Hont, aki úgy látja: Pottyondy egy masszív – és meglehetősen alacsony színvonalú – politikai propagandát folytat.
A primitív reményipar sarlatán technikája, hogy az élet minden gondja leképezhető politikai döntésre, és ha ami van, nem jó, akkor legyen más, mindegy mi”
– fogalmazott a publicista, majd egy fokozattal személyesebb hangvételre váltva ezt írta a bejegyzésben:
„És ha már itt tartunk: hiheted magadat roppant fontosnak, de te foglalkozol folyamatosan velem, én rendre csak válaszolok. Az egész úgy kezdődött, hogy annak ellenére, hogy ismerjük egymást személyesen, tologattam a gyerekedet, hallgattam kiborulásaidat, és semmit nem mondtam kifelé rólad, legföljebb jót, te elkezdtél nyilvánosan szemétkedni a TGM-nekrológom kapcsán, mert már akkor is bele kellett kotnyeleskedned valami olyanba, amiről gőzöd sincs. Cserébe beteszem ide kommentbe, amit Gazsi rólad írt. Én amúgy védtelek nála, de neki volt igaza, hogy idejekorán leírta: buta liba vagy. Azt én teszem hozzá, hogy aljas is.”
