Egy magyar is bekerült a világ 100 legbefolyásosabb feltörekvő tehetsége közé, bár alig tudja bárki is, kicsoda ő

Radványi Viktória is bekerült a Times magazin 100 legbefolyásosabb feltörekvő tehetsége közé – írja a 24.hu. Radványi a Budapest Pride elnöke, akinek nevét vélhetően – hiába tartja a Times befolyásosnak – alig ismerik. A Time magazin minden évben kiválasztja a világ 100 legbefolyásosabb emberét, de ezen kívül más listákat is közölnek. A Time 100 Next névsorát most hozták nyilvánosságra: itt olyan embereket, „feltörekvő csillagokat” gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt.

Brüsszel ajánlotta a Times figyelmébe a Pride elnökét

A 2025-ös Time 100 Next-listán különböző kategóriákban szerepelnek a személyek: művészek, fenomének, innovátorok, vezetők, szószólók – utóbbiak között kapott helyet Radványi Viktória, a Budapest Pride elnöke – részletezte a portál.

Radványi profilját Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa írta meg.

A biztos részletesen felidézte találkozásuk élményeit: „Idén láttam Radványi Viktóriát a budapesti Pride-on – szemei energiától és örömtől csillogtak, akárcsak a több tucat országból érkezett több mint 100 ezer tüntetőé. Viktória segített megszervezni a város eddigi legnagyobb Pride-felvonulását, annak ellenére, hogy az LMBTIQ+-rendezvényeket betiltották. Viktóriában látom Európa jövőjét. Határozott és hajthatatlan. A kockázatokat vállaló, a nagyobb igazságosságért és egyenlőségért küzdő, szenvedélyes új generációs vezetők részeként Viktória június 28-án elképesztő bátorságot tanúsított, amikor szembeszállt a diszkriminációval, emlékeztetve minket arra, hogy az intolerancia olyan méreg, amelyet soha nem szabad elfogadnunk. Csatlakoztam a tömeghez, hogy megmutassam: soha nem fordítunk hátat az LMBTIQ+-közösségnek – továbbra is fényt derítünk az egyenlő jogokért folytatott küzdelmükre. Mivel ezek az erőfeszítések világszerte ellenállásba ütköznek, Viktória és szövetségesei az első vonalban állnak – szerveznek, szavazásra buzdítanak, és hangot adnak véleményüknek. A sokszínűség az Európai Unió lelke. Viktória megtestesíti ezt, a befogadás szellemét.”