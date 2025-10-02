Ft
10. 02.
csütörtök
budapesti pride ellenzék Radványi Viktória

Egy magyar is bekerült a világ 100 legbefolyásosabb feltörekvő tehetsége közé, bár alig tudja bárki is, kicsoda ő

2025. október 02. 21:21

A Times magazin szerint Magyarország egyik legbefolyásosabb tehetsége nem más, mint a Budapest Pride elnöke.

2025. október 02. 21:21
Radványi Viktória elnök Budapest Pride

Radványi Viktória is bekerült a Times magazin 100 legbefolyásosabb feltörekvő tehetsége közé – írja a 24.hu. Radványi a Budapest Pride elnöke, akinek nevét vélhetően – hiába tartja a Times befolyásosnak – alig ismerik. A Time magazin minden évben kiválasztja a világ 100 legbefolyásosabb emberét, de ezen kívül más listákat is közölnek. A Time 100 Next névsorát most hozták nyilvánosságra: itt olyan embereket, „feltörekvő csillagokat” gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt.

Brüsszel ajánlotta a Times figyelmébe a Pride elnökét

A 2025-ös Time 100 Next-listán különböző kategóriákban szerepelnek a személyek: művészek, fenomének, innovátorok, vezetők, szószólók – utóbbiak között kapott helyet Radványi Viktória, a Budapest Pride elnöke – részletezte a portál. 

Radványi profilját Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosa írta meg.

A biztos részletesen felidézte találkozásuk élményeit: „Idén láttam Radványi Viktóriát a budapesti Pride-on – szemei energiától és örömtől csillogtak, akárcsak a több tucat országból érkezett több mint 100 ezer tüntetőé. Viktória segített megszervezni a város eddigi legnagyobb Pride-felvonulását, annak ellenére, hogy az LMBTIQ+-rendezvényeket betiltották. Viktóriában látom Európa jövőjét. Határozott és hajthatatlan. A kockázatokat vállaló, a nagyobb igazságosságért és egyenlőségért küzdő, szenvedélyes új generációs vezetők részeként Viktória június 28-án elképesztő bátorságot tanúsított, amikor szembeszállt a diszkriminációval, emlékeztetve minket arra, hogy az intolerancia olyan méreg, amelyet soha nem szabad elfogadnunk. Csatlakoztam a tömeghez, hogy megmutassam: soha nem fordítunk hátat az LMBTIQ+-közösségnek – továbbra is fényt derítünk az egyenlő jogokért folytatott küzdelmükre. Mivel ezek az erőfeszítések világszerte ellenállásba ütköznek, Viktória és szövetségesei az első vonalban állnak – szerveznek, szavazásra buzdítanak, és hangot adnak véleményüknek. A sokszínűség az Európai Unió lelke. Viktória megtestesíti ezt, a befogadás szellemét.”

Beismerte az uniós biztos: külföldiek vettek részt a Pride-on

A brüsszeli politikus beszámolójából külön kiemelendő az a rész, amelyben lényegében elismeri, hogy a budapesti Pride felvonulásra – amelyet az ellenzék már az Orbán-kormány megbukásának legfontosabb jeleként azonosított – javarészt külföldiek érkeztek, a tömeg nagy része nem Magyarországon él. Ahogy fogalmazott,

több tucat országból érkezett a több mint 100 ezer tüntető a júniusi Pride-ra.

Radványi nemrég kijelentette, szerinte a 

homoszexualitás hungarikum.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt azzal támasztotta alá, hogy egy magyar író alkotta meg a szót. Radványi ezzel Kertbeny Károly író, műfordítóra, a „homoszexualitás” szó megalkotójára utalt. „De Kölcsey is nagy valószínűséggel férfiakat szeretett. De miért támad minket ennyire durva eszközökkel a kormány? Mert nem tudnak minket elhallgattatni. És most sem tudnak minket megfélemlíteni, amikor az alapjogainkat veszik el. Ennyi volt. Vége van.” – fogalmazott korábban a Times kiválasztottja.

Nyitóképünkön Radványi Viktória, a Budapest Pride elnöke

Fotó 24.hu/Mohos Márton

pandalala
2025. október 02. 21:53
„Új Bábelt élünk, a fogalmak pokoli zűrzavarát. Gyalázatos hazugok megrontották a szavak becsületét” Karinthy Frigyes
kulakman
2025. október 02. 21:41
Nem szeretnék egy ilyen illusztris társaságba tartozni, ja és fiatalon sem szerettem volna, ha jók az emlékeim akkor fegyőr gyerek is volt ilyen nagyon menő csávó 'sztán mi lett belőle, egy bukott senki!
jostothu
2025. október 02. 21:35
Gnóm.
Málaga21
2025. október 02. 21:35
Hááát, nem tudom a sertések mennyire tudják majd formálni a jövőt az egyre muszlimosodó ájrópában.
