Elgondolkodtató üzenetet kapott a brüsszeli elit: Ursula von der Leyen és Manfred Weber mellett Magyar Péter telefonja is megcsörrenhet

Apáti Bence véleményvezér itáliai és francia példákat hozott fel annak szemléltetése érdekében, mit tesz az európai nagyvárosokkal a migráció és a multikulturalizmus. Veszélyes migránsbandákról, terrorveszélyről beszélt, emlékeztetve, hogy ahogy 10 éve, úgy most is sokan azzal védik a migrációt, hogy kizárólag szakemberek sokasága, kétkezi munkaerő érkezik Európába.
A Mandiner kérdésére Szánthó Miklós elárulta, azt a büntetést, amelyet Magyarországnak kell fizetnie Brüsszelnek a következetesen bevándorlásellenes álláspontjának képviselete miatt, maga a határvédelem további erősítésére, fejlesztésére fordítaná. Arra a felvetésünkre pedig, hogy mire költheti a magyarok pénzét a brüsszeli vezetés, úgy felelt:
sajnálatos módon ez a pénz akár Kijev katonai és anyagi támogatásául is fedezetül szolgálhat, mert ahogy a migráció, úgy Ukrajna esetében is vágyvezérelten működik a brüsszeli politika
– emelte ki.
