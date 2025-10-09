Elgondolkodtató üzenetet kapott a brüsszeli elit: Ursula von der Leyen és Manfred Weber mellett Magyar Péter telefonja is megcsörrenhet

Az intézet vezetője azt is hangsúlyozta, Magyarország ma biztonságos állam, ám csak egy rossz döntés választ el attól, hogy hazánkból is bevándorlóország legyen.

A szakember azt mondta, az Európai Bizottságnak vannak cinkostársai, például az európai néppárti vezér, Manfred Weber, aki szerint „migrációra szükség van, még ha az európai városok egy piciket meg is változnak”, és a néppárti frakcióban ülő Magyar Péter, a balliberális Tisza Párt első embere. Az ellenzéki politikust épp a napokban mentette meg az Európai Parlament a Néppárt vezérletével, amikor is nem vonták vissza Magyar mentelmi jogát. Ezért cserébe a tiszások minden kérdésben, ezért a migráció ügyében is a brüsszeli fősodor irányát követik, emlékeztetett Szánthó, jelezve, hogy a párt európai parlamenti képviselői többször is Magyarország ellenében szavaztak a testületben. Lásd: migrációs paktum felgyorsítása, határvédelmi források elvágása.

Ez a brüsszeli rém-team az, amely tavaly nyár óta Magyarországot egyszeri 200 millió és napi 1 millió euróra, tehát csak a mai napig összeszámítva 684 millió euróra, azaz 273 milliárd forintra bünteti, csupán azért, mert védjük a határainkat”

– jelentette ki az Alapjogokért Központ első embere.

A sajtótájékoztatón szemléltetésként jelentek meg a brüsszeli néppárti politikusok – von der Leyen, Weber és Magyar Péter – kartonfigurái.