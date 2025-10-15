Ismét leleplezték az egyik legnagyobb brüsszeli hazugságot!

Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője szerint a magyar média nem a valóságról szól, így szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottságot érdekelni fogja ez az elemzés. Teljesen egyértelmű, hogy a nyilvánosan elérhető adatok alapján nem lehet se napilapot, se hetilapot készíteni, amiket a jelentésekben olvasunk – tette hozzá. A háború és a migrációs kérdés a leginkább olyan terület, ahol az ellenzéki lapok teljes mértékben ugyanazt a narratívát építik, mint Brüsszel, Washington és Kijev. Az utóbbi a legfőbb probléma, mert mára ők Magyarországgal ellenséges ország lettek, mert nem támogatjuk az uniós és NATO csatlakozásukat – mondta Néző László.

Éppen ezért a kijevi álláspontot támogatni egy magyar lapnak, az hazaárulás.

A Magyar Nemzet főszerkesztője felhívta a figyelmet, hogy egy szerkesztőnek nem szabadna átengednie olyan cikkeket, mint a Szőlő utcai álhírbotrány és az Aszad repülőgépe kapcsán megszületett fake news. Ezek azokban a lapokban születtek meg, amelyeknek a munkatársai korábban a mostani kormányközeli lapokban dolgoztak – tette hozzá. Mindezzel kapcsolatban Kereki Gergely azt mondta, pont a Válasz Online volt az a lap, amelyben egyetlen szerkesztőnek „sem tűnt fel”, hogy kormánytagokat vádolnak az egyik legsúlyosabb bűncselekménnyel. Mindehhez hozzátette, hogy a Válasz Inline volt az a lap, ahol a kárpátaljai magyarsággal kapcsolatban egyetlen kérdést tettek fel Zelenszkij ukrán elnöknek.