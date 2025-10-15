Ismét leleplezték az egyik legnagyobb brüsszeli hazugságot!

Mráz Ágoston Sámuel rámutatott arra, hogy a közmédia híreiben a Fidesz-KDNP-vel kapcsolatos hírek 67, míg az ellenzékkel kapcsolatos hírek 33 százalékban szerepelnek. Ez megfelel a nemzetközi arányoknak, a közmédia a nemzetközi trendeknek megfelelően betartja az elvárásokat – tette hozzá.
Lengyel párhuzam
Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője a rendezvényen tartott kerekasztalbeszélgetésen azt a kérdést tette fel, hogyha az ellenzéki médiumok nagy része azt állítja magáról, hogy az olvasók tartják el őket, akkor itt Magyarországon 2010 után olyan erős középosztályosodás történt, akkor miért van szükség kormányváltásra? Mindezek mellett az elmúlt években egyértelműen kiderült, hogy amerikai költségvetési pénzekből, Soros György szervezetei révén jutottak forráshoz a hazai ellenzéki médiumok.
Mindez Lengyelországban is megfigyelhető, ahol külföldi tulajdonban lévő lapok indítottak konkrét kampányokat Andrzej Duda lengyel elnök ellen, aki szintén egy pedofil bűnelkövetőnek adott kegyelmet”
– tette hozzá. Akár Ukrajna, akár energetikai, akár uniós ügyekben teljesen egyértelmű a külföldi befolyásolás a hazai ellenzéki lapokban. A legújabb példa, hogy a Direkt36 szerint magyar titkosszolgálati működés van Brüsszelben, miközben minden egyes állam ezt csinálja, és az lenne a probléma, ha nem lenne ilyen – mondta Kereki Gergő.