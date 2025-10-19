Ft
Tisza Párt sorkatonai szolgálat Magyarország sorkatonaság Orbán Viktor

Borús jövőkép: közeleg a sorkatonaság Európában

2025. október 19. 13:32

Létezik olyan uniós állam, ahol visszaállították a kötelező szolgálatot, máshol csak tervezik. A magyar kormány álláspontja szilárd, a Tisza Párt szakpolitikusa szükség esetén „mindenkit berántana”.

2025. október 19. 13:32
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Az orosz–ukrán háború elhúzódása miatt több országban felmerült a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetése. Itthon Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök mondatai keltettek feltűnést. A Tisza Párt szakértőjeként egy fórumon kijelentette: „vissza kellene állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is.” 

A volt vezérkari főnök egy több mint húsz évvel ezelőtt megszüntetett – az utolsó időszakban már eléggé hitelét vesztett – rendszert állítana vissza, hazánkban 2004. november 3-án szerelt le az utolsó sorkatona. 

Hivatalosan azonban nem eltörölték, hanem felfüggesztették a 136 éves múltra visszatekintő hadkötelezettséget, ami azt jelenti, hogy különleges jogrend esetén, például háborús vagy szükségállapotban újból bevezethető. 

SZALAY-BOBROVNICZKY Kristóf; KLAPKA György
Folyik a magyar haderőfejlesztés. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy új Leopard 2A7HU harckocsi előtt
Fotó: MTI/Lakatos Péter

Út a profi hadseregig 

Ahogy Bodó Szabolcs alezredes, az MH Terület- védelmi Erők Parancsnoksága Kiképzési Főnökség főnökhelyettesének sokat idézett tanulmányából kiderül, az 1848-as forradalom és szabadságharc során életbe léptetett katonaállítási törvény már bevezette a sorozást, hivatalosan azonban csak az Osztrák–Magyar Monarchiában vált kötelezővé a katonai szolgálat. Ez az első világháború végéig működött, amikor a trianoni békediktátum megtiltotta Magyarországnak az általános hadkötelezettséget, és 35 ezer főben maximálta a hadsereg létszámát. 

A korlátozás a második világháború kitörésének évéig volt érvényben, az 1939-ben elfogadott honvédelmi törvény vezette vissza a kötelező katonai szolgálatot. A világháborút lezáró párizsi béke a trianonival ellentétben nem kötelezte hazánkat a sorkatonaság megszüntetésére, így 1948-ban újra bevezették az általános hadkötelezettséget, amely alapján irreálisan magas aktív békelétszámú hadsereget alakítottak ki. Az évtizedek folyamán a szolgálat ideje fokozatosan csökkent a maximális három évről fél évre. Magyarország 1997-ben népszavazással döntött arról, hogy csatlakozik az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez, s 1999. március 12-én vált a NATO tagjává Lengyelországgal és Csehországgal közösen. 

bubi55
2025. október 19. 14:36
A nyugat Európai gyerekek boldogan fognak bevonulni megvédeni a pár millió migránst érdekét, boldogságát, otthonait, jólétüket, szabadságukat.... Gern geschehen. Mervel, Szörnyella, Véreb, kolbász ...
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. október 19. 14:32 Szerkesztve
A jelenlegi törvényi helyzet alapján lehetséges a "mindenkit berántunk". "Nem eltörölték, hanem felfüggesztették a 136 éves múltra visszatekintő hadkötelezettséget" -ahogy a cikk írja. Vagyis a mindenkori kormány megteheti, legyen az BÁRMILYEN politikai hátterű, azaz -ha szükségesnek látja- a Fidesz kormány is megteheti, mert a lehetősége meg van rá. És NEM kampányolnak azzal, hogy "ŐK EZT NEM TENNÉK MEG", vagy hogy akkor ezt most ők véglegesen is ELTÖRLIK, nem-nem! Csak azzal kampányolnak, hogy Toka tábornok ezt mondta. Erre azért figyeljünk oda. Miről szól tehát ez? Arról, hogy "szükség esetén" a Fidesz is ugyanúgy megtenné (szerintem helyesen egyébként), csak akkor nem kéne "riogatni", meg kampányolni Toka tábornok szavaival, mintha azzal a Fidesz nem értene egyet, mert hogy egyetért. Inkább az igazat kéne mondani: hogy a Tisza brancsnál a "szükség esete" az Ukrajna katonákkal való segítését IS jelenti, míg a Fidesznél meg csak az ország megtámadása jelenti a "szükség esetén"-t.
Válasz erre
0
0
fpéter
2025. október 19. 14:12
Azariah és társai mint katonák. Óhahaha! Nem lesz ebből semmi se, sehol.
Válasz erre
1
0
hcs336
2025. október 19. 14:07
Tokahontasz rántsa be a fűnyìrót
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!