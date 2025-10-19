Borús jövőkép: közeleg a sorkatonaság Európában

Az orosz–ukrán háború elhúzódása miatt több országban felmerült a kötelező sorkatonai szolgálat visszavezetése. Itthon Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök mondatai keltettek feltűnést. A Tisza Párt szakértőjeként egy fórumon kijelentette: „vissza kellene állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is.”

A volt vezérkari főnök egy több mint húsz évvel ezelőtt megszüntetett – az utolsó időszakban már eléggé hitelét vesztett – rendszert állítana vissza, hazánkban 2004. november 3-án szerelt le az utolsó sorkatona.

Hivatalosan azonban nem eltörölték, hanem felfüggesztették a 136 éves múltra visszatekintő hadkötelezettséget, ami azt jelenti, hogy különleges jogrend esetén, például háborús vagy szükségállapotban újból bevezethető.

Folyik a magyar haderőfejlesztés. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy új Leopard 2A7HU harckocsi előtt

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Út a profi hadseregig