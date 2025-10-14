„A pillanatnyilag legnagyobb magyar ellenzéki párt, a Tisztelet és Szabadság Pártja ilyen párttagsággal nem rendelkezik, de legalább világosan rögzített közpolitikai célokkal sem. Ha ugyanis egy közpolitikai álláspont kommunikációs nehézséget okoz, pillanatok alatt fordítanak rajta, az álláspontról beszámoló sajtószervet perrel fenyegetik, az elhangzottakról pedig rögvest kiderül, hogy azok csak az AI és »Tóni« művei.

Ilyen helyzetben különös jelentőségre tesz szert, hogy a kormányra készülő politikai piramisjáték milyen üzleti érdekkörökből érkező gazdaságpolitikai »nagyágyúkat« készül csatasorba állítani. A Tisza-vezér az elmúlt hetekben nyilvánosságra hozott találkozót folytatott le Kapitány Istvánnal, a Shell korábbi globális alelnökével, valamint felvette a kapcsolatot Orbán Anitával, a Vodafone Global közkapcsolati vezetőjével, és még a nyáron leigazolták Kármán Andrást, az Erste Lakástakarékpénztár Zrt. eddigi elnökét. (…)

A három beharangozott tiszás gazdaságpolitikai potentát hátországában két név közös: a BlackRock és a Vanguard. Nem véletlenül írták néhány éve, hogy ma a BlackRock és a Vanguard áll a legközelebb a »világkormányhoz«.

A BlackRock és a Vanguard alapjai manapság a legtöbb amerikai cégben együttesen 15 százalékos vagy nagyobb súllyal tulajdonosok, de az európai tőzsdéken is 10 százalék feletti az arányuk, és kifejezetten jellemző, hogy ők a legnagyobb részvényesek az óriásvállalatoktól a kisebb nyilvános cégekig szerte a világon. A BlackRock ma a magyar éves GDP 63-szorosa felett rendelkezik. Ők voltak a 2008-as globális pénzügyi válság, majd a 2020-2022-es Great Lockdown legnagyobb vámszedői.

A magántőkealapok kora szintlépést jelent a kapitalizmus irányításában: amíg a részvénytársaságok által dominált rendszerben tetten érhető volt a tényleges tulajdonosok személye és felelőssége, itt a konstrukció jótékony homályban hagyja kilétüket. A magántőkealapok ma elszámoltathatatlan rákos sejtek a világgazdaságban, profitéhségüket háborúk, járványok, génmódosított növények, környezetpusztítás szegélyezi szerte a Földön. (…)