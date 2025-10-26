Az orosz külügyminiszter egy magyar YouTube-csatornának adott exkluzív interjút: a békecsúcs is szóba került (VIDEÓ)

Interjút adott Szergej Lavrov az Ultrahang YouTube-csatornának. Az orosz külügyminisztert a kilátásba helyezett budapesti békecsúcsról és az orosz-magyar kapcsolatokról is kérdezték.

„Trump elnök javasolta Putyin elnöknek, hogy találkozzanak Budapesten. Putyin elnök igent mondott, és kérte, hogy kezdjük el az előkészítő munkát. A kezdeményezés megvan, és mi udvarias emberek vagyunk. Ha meghívnak minket, igent mondunk, egyeztessük le, hogy hogyan, hol és mikor. Ezt a meghívást visszavonták, de később azt állították, hogy a »visszavonás« valójában csak »halasztást« jelent. Ez pedig azok döntésétől függ, akik az egész folyamatot kezdeményezték” – jelentette ki Lavrov az Index összefoglalója szerint.

Az orosz külügyminiszter kitért arra is, sokan azt mondták, hogy a budapesti meghívás, az ottani találkozó alapvetően megaláztatást jelentene, mert Budapest már egyszer az a helyszín volt, ahol az Ukrajnának szóló garanciákat aláírták, és ez egy nagyon rossz emlékű asszociáció lehet.