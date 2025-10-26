Ft
10. 26.
vasárnap
Szergej Lavrov budapesti békecsúcs oroszország

Az orosz külügyminiszter egy magyar YouTube-csatornának adott exkluzív interjút: a békecsúcs is szóba került (VIDEÓ)

2025. október 26. 20:04

Exkluzív interjút adott az orosz külügyminiszter az Ultrahangnak. Szergej Lavrov az ukrajnai háborúról, az orosz-magyar kapcsolatokról, a budapesti békecsúcsról és '56-ról is beszélt.

2025. október 26. 20:04
null

Interjút adott Szergej Lavrov az Ultrahang YouTube-csatornának. Az orosz külügyminisztert a kilátásba helyezett budapesti békecsúcsról és az orosz-magyar kapcsolatokról is kérdezték.

„Trump elnök javasolta Putyin elnöknek, hogy találkozzanak Budapesten. Putyin elnök igent mondott, és kérte, hogy kezdjük el az előkészítő munkát. A kezdeményezés megvan, és mi udvarias emberek vagyunk. Ha meghívnak minket, igent mondunk, egyeztessük le, hogy hogyan, hol és mikor. Ezt a meghívást visszavonták, de később azt állították, hogy a »visszavonás« valójában csak »halasztást« jelent. Ez pedig azok döntésétől függ, akik az egész folyamatot kezdeményezték” – jelentette ki Lavrov az Index összefoglalója szerint.

Az orosz külügyminiszter kitért arra is, sokan azt mondták, hogy a budapesti meghívás, az ottani találkozó alapvetően megaláztatást jelentene, mert Budapest már egyszer az a helyszín volt, ahol az Ukrajnának szóló garanciákat aláírták, és ez egy nagyon rossz emlékű asszociáció lehet. 

Azok, akik ezt mondják, soha nem olvasták a budapesti memorandumot”

– hívta fel a figyelmet Szergej Lavrov.

„A budapesti memorandum mellett az aláírók aláírtak egy nyilatkozatot, amely tartalmazza kötelezettségvállalásaikat, hogy betartják az EBESZ valamennyi elvét, beleértve a nemzeti kisebbségeket, a demokráciát, a szólásszabadságot érintőt is. Mindezen kötelezettségvállalásokat, amelyek az EBESZ dokumentumaiban tükröződtek, és amelyeket a budapesti memorandum elfogadásával megismételtek, az ukrán rezsim súlyosan megsértette. Tehát nem gondoljuk, hogy bármilyen módon megsértjük ezt a dokumentumot” – mondta.

„Azzal vádolnak minket, hogy annyi mindent megsértünk. Hogy megszálltunk egy független országot az 1994-es budapesti memorandum megsértésével. Először is, Ukrajnát saját függetlenségi nyilatkozata és alkotmánya alapján ismertük el, ami nagyon különbözött attól az országtól, amelyet a nyíltan náci rezsim irányít. És be akarják húzni a NATO-ba, és azt mondják, hogy joga van szövetségeket választani. Mi nem így látjuk” – fejtegette Szergej Lavrov.

A külügyminiszter elismerő szavakkal illette Magyarország békepárti magatartását:

Nagyra értékeltük azt a szerepet, amelyet Magyarország játszott, amikor Ukrajnával az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások feltételeit tárgyalták

– jelentette ki.

A magyar–orosz kapcsolatokkal, az 1956-os forradalommal, valamint az esetleges orosz megszállástól való magyarországi aggodalommal kapcsolatban Szergej Lavrov azt mondta, hogy „már régen megállapodtunk magyar kollégáinkkal abban, hogy nem lesznek érzelmi megnyilvánulások, hanem a történelem őszinte értelmezésére és újragondolására törekszünk”.

„Amikor Putyin elnök 2006-ban Budapesten járt, virágot helyezett el az 1956-os események áldozatainak emlékművénél. Nemrég, ha jól emlékszem, két éve, 2023-ban a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon vett részt. Ott, 

amikor az 1956-os események kérdését érintette, azt mondta, hogy ez a része a szovjet politikának hiba volt” 

– emlékeztetett Szergej Lavrov.

Az események megítélését illetően semmilyen nézetkülönbség nincs közte és Orbán Viktor miniszterelnök között. De nincs szükségük arra, hogy érzelmeket szítsanak ezzel kapcsolatban

– közölte Oroszország külügyminisztere. 

„Most új életet élünk” – tette hozzá, jelezve, hogy ezek az emlékek „nem akadályoznak meg minket abban, hogy kölcsönösen előnyös együttműködést alakítsunk ki politikailag, gazdaságilag, technológiailag és más területeken”.

A teljes interjút itt tudja megnézni:

Nyitókép: Képernyőfotó
 

 

NovaTerra
2025. október 26. 21:34
Én eddig a feléig sem jutottam. Lehet később érdekesebb az interjú, de eddig Lavrov kb. monoton módon modnja, amit lehet már több százszor elmondott. Nem igazán köt le, pedig elég nagy dolog, hogy összejött az interjú.
dryanflowd-
2025. október 26. 21:18
"Az események megítélését illetően semmilyen nézetkülönbség nincs – Hacsak így nem (by OV): "56-ban Bucsát Budapestnek hívták" - ergo ruszkik, haza! (ha tetszik, ha nem)
Dorset Naga
2025. október 26. 20:56
Nagy szerencséje az EU-nak, hogy Oroszországot profik irányítják.
ThunderDan
2025. október 26. 20:53
Döbbenetes KONTRASZT az EU korifeusaihoz képest... egy Lavrovnak a kisujjában több tudás (és felelősség) van, mint 100 manfredweberben...
