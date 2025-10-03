Ft
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyarországi Budapest Music Centerben nemzetközi könyvfesztivál Budapest Románia miniszter

Az irodalom mindig a gyűlölet ellenszere lesz – megnyílt a 30. Budapesti Könyvfesztivál

2025. október 03. 11:22

Több mint 160 kiállító, 118 program és 300-nál is több dedikálás várja az érdeklődőket a 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

2025. október 03. 11:22
null

Megnyílt a 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál csütörtökön a Budapest Music Centerben, a díszvendég ország Románia.

A fesztiválon több mint 160 kiállító, 118 program és háromszáznál is több dedikálás várja a közönséget csütörtöktől vasárnapig a Bálna Honvédelmi Központban.

A fesztivált Steigervald Krisztián generációkutató nyitotta meg. Köszöntőjében a fiatalság és öregség fogalmát, a generációk szokásait, a nemzedékváltás és a generációk közötti híd kérdését elemezte. 

Demeter András István, Románia kulturális minisztere beszédében kiemelte: a könyvfesztivál lehetőséget teremt arra, hogy román és magyar írók, fordítók és szerkesztők ülhessenek egy asztalhoz, meghallgassák egymást, majd megtalálják mindazt, ami közelebb visz egymáshoz.

Hozzátette: Budapestre több mint 30 rendezvényből álló programot hoztak, könyvbemutatókat, íródialógusokat, kerekasztal beszélgetéseket, felolvasásokat, koncerteket. Kiemelte: 

a fesztivál valódi tétje a könyvek bemutatásán az új utak nyitása, új fordítások, új szerkesztői együttműködések, új közös projektek megvalósulása.

Gabriel Sopanda, Románia magyarországi nagykövete elmondta: az irodalom nem menedék, hanem egy hatalmas erő, a könyvek addig fognak fennmaradni, amíg a gondolkodás és a véleménynyilvánítás szabadságának a lényegét képviselik. Rámutatott: az irodalom mindig a gyűlölet és az intolerancia ellenszere, gyógyszere lesz.

(MTI)

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

***

 

fenris
2025. október 03. 13:07
reagálva a címre: nem egészen... idézek Sifitől: "Ha valaki elolvassa Kornis Mihály író (fő műve: "mi még sokkal jobban: gyűlölünk titeket mint ti minket") földöntúli rajongását az Élet és Irodalomban, majd ehhez hozzáveszi, hogy évtizedeken keresztül Kornis és barátai számítottak a "szürke állománynak" Magyarországon, a továbbiakban semmin sem fog csodálkozni."
auditorium
2025. október 03. 12:39
Nagyon sok irodalmi mű követett és ma is követ politikai célokat és főleg ezeket dijazzák. Csupán a l'art pour l'art műveket nem finanszirozza senki és a mai olvasók sem kapkodnak utána, ha nem REKLÁMOZZÁK. A legügyesebb kiadók a kötetekre papirszalagot tesznek "BESTSELLER" felirattal. Erre az olvasók egyből megvásárolják. Később kiderül, miért is bestseller. Pl.: össze-vissza zagyvasággal van tele a könyv, nincs lineáris történet, az iró feljegyez mindent, ami éppen eszébe jut, majd időnként belesző pár pikáns vagy gusztustalan jelenetet, esetleg valami kis történelmi háttér is áll a regényben csalétekként. Pár vaskos káromkodást is belesző. Ezek a bestsellerek. Tudjuk, mi olvasók valami hozzánk illő feelinget keresünk a főszereplő személyében vagy tetteiben. Vannak számunkra vonzó országok, vidékek. Angolból sokat forditanak, pedig... németből is, olaszból már kevesebbet. A kisebb nyelvek és országok mindig hátrányban vannak az érdektelenség miatt.
Perczel Éva
2025. október 03. 12:20
Az irodalom soha nem volt gyűlölet ellenszere. Sajnos! ......talán, akár így is lehetne! Akkor sokan nem írnának óriási pénzekért, gyűlöletcunami műveket megrendelésre, és valami másból kéne megélniük. Nekik ez nem opció!
tippan
2025. október 03. 11:42
Ez pont nem igaz. Az irodalmat használják gyűlölködésre, uszításra is.
