Az irodalom mindig a gyűlölet ellenszere lesz – megnyílt a 30. Budapesti Könyvfesztivál

Megnyílt a 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál csütörtökön a Budapest Music Centerben, a díszvendég ország Románia.

A fesztiválon több mint 160 kiállító, 118 program és háromszáznál is több dedikálás várja a közönséget csütörtöktől vasárnapig a Bálna Honvédelmi Központban.

A fesztivált Steigervald Krisztián generációkutató nyitotta meg. Köszöntőjében a fiatalság és öregség fogalmát, a generációk szokásait, a nemzedékváltás és a generációk közötti híd kérdését elemezte.

Demeter András István, Románia kulturális minisztere beszédében kiemelte: a könyvfesztivál lehetőséget teremt arra, hogy román és magyar írók, fordítók és szerkesztők ülhessenek egy asztalhoz, meghallgassák egymást, majd megtalálják mindazt, ami közelebb visz egymáshoz.

Hozzátette: Budapestre több mint 30 rendezvényből álló programot hoztak, könyvbemutatókat, íródialógusokat, kerekasztal beszélgetéseket, felolvasásokat, koncerteket. Kiemelte: