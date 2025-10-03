Az irodalom mindig a gyűlölet ellenszere lesz – megnyílt a 30. Budapesti Könyvfesztivál

Így hasít az éjszakában James Bondként Szoboszlai Dominik (VIDEÓ)
Több mint 160 kiállító, 118 program és 300-nál is több dedikálás várja az érdeklődőket a 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.
Megnyílt a 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál csütörtökön a Budapest Music Centerben, a díszvendég ország Románia.
A fesztiválon több mint 160 kiállító, 118 program és háromszáznál is több dedikálás várja a közönséget csütörtöktől vasárnapig a Bálna Honvédelmi Központban.
A fesztivált Steigervald Krisztián generációkutató nyitotta meg. Köszöntőjében a fiatalság és öregség fogalmát, a generációk szokásait, a nemzedékváltás és a generációk közötti híd kérdését elemezte.
Demeter András István, Románia kulturális minisztere beszédében kiemelte: a könyvfesztivál lehetőséget teremt arra, hogy román és magyar írók, fordítók és szerkesztők ülhessenek egy asztalhoz, meghallgassák egymást, majd megtalálják mindazt, ami közelebb visz egymáshoz.
Hozzátette: Budapestre több mint 30 rendezvényből álló programot hoztak, könyvbemutatókat, íródialógusokat, kerekasztal beszélgetéseket, felolvasásokat, koncerteket. Kiemelte:
a fesztivál valódi tétje a könyvek bemutatásán az új utak nyitása, új fordítások, új szerkesztői együttműködések, új közös projektek megvalósulása.
Gabriel Sopanda, Románia magyarországi nagykövete elmondta: az irodalom nem menedék, hanem egy hatalmas erő, a könyvek addig fognak fennmaradni, amíg a gondolkodás és a véleménynyilvánítás szabadságának a lényegét képviselik. Rámutatott: az irodalom mindig a gyűlölet és az intolerancia ellenszere, gyógyszere lesz.
