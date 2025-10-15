Az államtitkár nem kertelt: ez történne, ha egy brüsszelita bábkormány kerülne hatalomra Magyarországon (VIDEÓ)

A politikus úgy véli: Brüsszel és Ukrajna háborús terveinek az is része, hogy minden tagállamot, így minket, Magyarországot is levágjanak az olcsó orosz olajról és gázról, és abban az esetben, ha egy Brüsszel által támogatott bábkormány kerülne hatalomra Magyarországon, mindezt végre is hajtanák. Hidvéghi Balázs ezért mindenkit arra bíztat, mondja el véleményét a témáról a Nemzeti Konzultáció keretein belül.