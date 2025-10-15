Ft
terv gáz Magyarország Ukrajna

Az államtitkár nem kertelt: ez történne, ha egy brüsszelita bábkormány kerülne hatalomra Magyarországon (VIDEÓ)

2025. október 15. 10:40

Kivétel nélkül mindenki megérezné a pénztárcáján.

2025. október 15. 10:40
null

„A rezsi és az energia kérdése kivétel nélkül mindenkit érint. Várjuk a válaszaikat ebben a témában is!” – írta Facebook-oldalán közzétett videójában Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint az energia és a rezsi kérdése az, amely 

minden társadalmi réteget érint az országban.

 

A politikus úgy véli: Brüsszel és Ukrajna háborús terveinek az is része, hogy minden tagállamot, így minket, Magyarországot is levágjanak az olcsó orosz olajról és gázról, és abban az esetben, ha egy Brüsszel által támogatott bábkormány kerülne hatalomra Magyarországon, mindezt végre is hajtanák. Hidvéghi Balázs ezért mindenkit arra bíztat, mondja el véleményét a témáról a Nemzeti Konzultáció keretein belül.

Az államtitkár videóját alább tekinthetik meg:

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

csulak
2025. október 15. 12:02
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
nyugalom
2025. október 15. 11:24
A szektasok azt hiszik, hogy őket aztán semmi nem fogja erinteni, csak a jobboldalon levőket!
kimirszen
2025. október 15. 10:48
A politikus úgy véli: Brüsszel és Ukrajna háborús terveinek az is része, hogy minden tagállamot, így minket, Magyarországot is levágjanak az olcsó orosz olajról Rendben. Tehát olcsón kapjuk az olajat az orosztól. Az üzemanyagkutakon miért fizetek többet mint Lengyelországban vagy kicsit kevesebbet mint Ausztriában? Ki tesz zsebre a "drága" arab olaj és az "olcsó" orosz olaj közti különbséget?
