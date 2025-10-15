Az államtitkár nem kertelt: ez történne, ha egy brüsszelita bábkormány kerülne hatalomra Magyarországon (VIDEÓ)

Amikor fontos az emberek véleménye: nem először kérik ki a magyarok álláspontját
Sokadik alkalommal kéri ki a magyar álláspontját a kormány. A nemzeti konzultációt már több mint egy tucatszor hirdették meg, változatos témákban.
Kivétel nélkül mindenki megérezné a pénztárcáján.
„A rezsi és az energia kérdése kivétel nélkül mindenkit érint. Várjuk a válaszaikat ebben a témában is!” – írta Facebook-oldalán közzétett videójában Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint az energia és a rezsi kérdése az, amely
minden társadalmi réteget érint az országban.
Ezt is ajánljuk a témában
Sokadik alkalommal kéri ki a magyar álláspontját a kormány. A nemzeti konzultációt már több mint egy tucatszor hirdették meg, változatos témákban.
A politikus úgy véli: Brüsszel és Ukrajna háborús terveinek az is része, hogy minden tagállamot, így minket, Magyarországot is levágjanak az olcsó orosz olajról és gázról, és abban az esetben, ha egy Brüsszel által támogatott bábkormány kerülne hatalomra Magyarországon, mindezt végre is hajtanák. Hidvéghi Balázs ezért mindenkit arra bíztat, mondja el véleményét a témáról a Nemzeti Konzultáció keretein belül.
Az államtitkár videóját alább tekinthetik meg:
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala