„Akkora pofont kapott most Magyar Péter csipet-csapata, hogy ebből nehéz lesz feltápászkodni!

Persze, tudom jól, hogy ezt is a mesterséges intelligencia, meg Rogán, meg Putyin meg igazából már én sem tudom ki generálta, de egy dolog biztos, most csúnyán lelepleződtetek kedves tiszások!

A párt második embere, Tarr Zoltán a saját arcával, saját hangjával mondta el a napnál is világosabban: ha a Tisza Párt megnyeri a választásokat, akkor brutális megszorítások lesznek!

Iskola-, és kórházbezárások, adóemelés, az adókedvezmények megszüntetése. És amit mindenki meg fog érezni: ingatlanadó! Nagy szerencsénk, hogy még a választások előtt megismerhettük a Tisza Párt valódi terveit! Így viszonylag könnyű lesz dönteni jövőre: stabil és fenntartható növekedés, vagy pedig brutális megszorítás! Tessék választani!”