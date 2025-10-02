Ft
Tarr Zoltán Tisza Párt liberális ingatlanadó Magyar Péter ellenzék adóemelés Kovács András adó baloldal

Akkora pofont kapott most Magyar Péter, amiből nehéz lesz feltápászkodni!

2025. október 02. 17:48

Nagy szerencsénk, hogy még a választások előtt megismerhettük a Tisza Párt valódi terveit!

2025. október 02. 17:48
Kovács András
Kovács András
„Akkora pofont kapott most Magyar Péter csipet-csapata, hogy ebből nehéz lesz feltápászkodni!

Persze, tudom jól, hogy ezt is a mesterséges intelligencia, meg Rogán, meg Putyin meg igazából már én sem tudom ki generálta, de egy dolog biztos, most csúnyán lelepleződtetek kedves tiszások!

A párt második embere, Tarr Zoltán a saját arcával, saját hangjával mondta el a napnál is világosabban: ha a Tisza Párt megnyeri a választásokat, akkor brutális megszorítások lesznek! 

Iskola-, és kórházbezárások, adóemelés, az adókedvezmények megszüntetése. És amit mindenki meg fog érezni: ingatlanadó! Nagy szerencsénk, hogy még a választások előtt megismerhettük a Tisza Párt valódi terveit! Így viszonylag könnyű lesz dönteni jövőre: stabil és fenntartható növekedés, vagy pedig brutális megszorítás! Tessék választani!”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 12 komment

csulak
2025. október 02. 18:40
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
mihint
2025. október 02. 18:12
Egy videofelvételt, ha kérhetnénk, arról a pofonról, remélem Fülig Jimmy adta, aki szerint nem lehet minden pofon mögé közlekedési rendőrt állítani. Szeretném, ha befejeznétek a hülyekommunikációt. Hatalmi érdekellentétek csapnak össze, melyek mindegyike anyagilag hatalmasabb, mint mi. Nekünk sem ártana egy kis segítség, hogyan fordítható ez le a mindennapjainkra, a trivialitásokon kívül. Az ilyen hangzatos szövegeken kívül. Mert ez a szöveg harminc éve a kocsmában is csak gyenge röhögést váltott volna ki.
westend
2025. október 02. 18:04
Tar poloskás-elvtársból csak az AI beszélt - megint :D Különben is a minimálbéresek adóját csökkentik majd (mint a mentelmi jogot:), az pedig bőven ellensúlyozza a többiek számára tervezett adóemelést. Vagy nem?
nogradi
2025. október 02. 17:54
Ez az elefántember Kovács, akit az origóról kibasztak mert hazudozott most itt hírdeti az igét.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!