10. 19.
vasárnap
Mandiner hu Wall Street Journal Magyar Péter WSJ Kacsoh Dániel

A WSJ most reklámozza a Mandiner új műsorát

2025. október 19. 16:09

A mainstream nyugati sajtóműhelyek valahogy mindig megtalálják a legújabb O1G-messiást

2025. október 19. 16:09
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„A WSJ most reklámozza a Mandiner új műsorát, vagy a tengeren túlról drukkol Magyar Péternek?! Btw, a mainstream nyugati sajtóműhelyek valahogy mindig megtalálják a legújabb O1G-messiást, és »alányúlnak«. Igaz, nem túl nagy sikerrel.”

Facebook

taltos-25
2025. október 19. 17:58
Nézd meg ki a cikk szerzője: Yaroslav Trofimov (szül: 1969 Kijev)
august
2025. október 19. 17:24
:)) Márkizaj idejében az volt a szenzáció, hogy az USA légterébe egy repülős föltajzolta az égre az O1G-t -Most meg csak egy újságcikkben szurkolnak? vagy drága kerozin?
