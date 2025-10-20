A nép elkezdte beárazni a Tiszát: stabilan vezet a Fidesz az erős kampánystart után

A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából. A mintavételi hibahatárt meghaladó,

öt százalékpontos kormánypárti előny hátterében a Tisza Párt utóbbi hetekben kirobbant botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei, valamint Magyar Péter megítélésének romlása állhat, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat.

Az egyik oldalon átgondolt nemzetpolitika áll: az édesanyáknak járó SZJA-kedvezmények, a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket biztosító Otthon Start Program, az idősek számára bevezetett élelmiszer-utalvány, a fix 3 százalékos kamatozású beruházási kkv-hitel, valamint a békeorientált külpolitika. A másik oldalon viszont a brüsszeli megszorító csomag: brutális SZJA-emelés, kórház- és iskolabezárások, gyanús ukrán kapcsolatok, adatszivárgási botrány és háborús készülődés.