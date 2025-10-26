Ft
10. 26.
vasárnap
Tisza Párt Magyar Péter Békemenet Fidesz Orbán Viktor Deák Dániel

A Facebookon is a Fidesz tarolt október 23-án

2025. október 26. 15:53

Magyar Péter egészen nevetséges dolgokat írt ki arról, hogy a Facebookon mennyien követték az ő rendezvényét.

2025. október 26. 15:53
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„A Facebookon is a Fidesz tarolt október 23-án – a Digitális Szuverenitás Központ elkészítette az összesítést. Részletek:

Magyar Péter egészen nevetséges dolgokat írt ki arról, hogy a Facebookon mennyien követték az ő rendezvényét. Ezért is érdemes megvizsgálni a valódi számokat: a Digitális Szuverenitás Központ elküldte nekem, hogy a Fidesz és az ellenzék október 23-án mennyi interakciót és videómegtekintést tudott szerezni. 

Teljes félreértés az, ahogy Magyar Péter és a balliberális sajtó csupán egy-egy Facebook-oldalt kiragadva készít összehasonlításokat, hiszen a Fidesznek egy nagy közössége van a digitális térben is. Ennek megfelelően, ha valamire való elemzést akarunk készíteni, akkor oldalak sokaságát kell összehasonlítani egymással.

Éppen ezért a Digitális Szuverenitás Központ megvizsgálta, hogy a száz legtöbb interakciót hozó fideszes és az ugyancsak a száz legtöbb interakciót hozó ellenzéki pártpolitikai oldal mekkorát ment október 23-án. 

Természetesen igazságtalan lenne csak a Fideszt a Tiszával összehasonlítani, mert akkor a Fidesz hatalmasat nyerne, ezért az ellenzéki Facebook-oldalak közé bele van számítva Fekete-Győr Andrástól kezdve Karácsony Gergelyen át mindenki. És még így is a Fidesz több videómegtekintést és interakciót hozott október 23-án.

Tehát nemcsak az utcákon voltak legalább kétszer többen a patrióták, hanem a digitális térben is győzelmet arattak!”

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

llnnhegyi
2025. október 26. 16:42
A rottyon lévő TISZA pártiak már harmadik napon át a keserű vizet isszák.
langyostiszasok
•••
2025. október 26. 16:39 Szerkesztve
Tiszások! Vagytok már 1.3 millióan, mint Orbán követői, vagy még mindig csak harmad annyian követitek a Madzsar Pötit ? Szedjétek össze magatokat, mert így még a Parlamentbe se fogtok bekerülni ! Hajrá Tisza párt !
kbexxx
2025. október 26. 16:19
Elég ebböl a számháborúból. Vélt sikerekből. .
Simon Attila
2025. október 26. 16:09
Poloska bármit mond a szektája gondolkodás nélkül elhiszi. Őket nem érdeklik a tények és a valóság. Ők meg vannak győződve arról a Face-buborékjukban, hogy többen voltak. Éppen ezért egy Tiszást nem lehet meggyőzni érvekkel sem. Majd 2026-ban jön nekik szembe a valóság az újabb 2/3 után.
