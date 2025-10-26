„A Facebookon is a Fidesz tarolt október 23-án – a Digitális Szuverenitás Központ elkészítette az összesítést. Részletek:

Magyar Péter egészen nevetséges dolgokat írt ki arról, hogy a Facebookon mennyien követték az ő rendezvényét. Ezért is érdemes megvizsgálni a valódi számokat: a Digitális Szuverenitás Központ elküldte nekem, hogy a Fidesz és az ellenzék október 23-án mennyi interakciót és videómegtekintést tudott szerezni.

Teljes félreértés az, ahogy Magyar Péter és a balliberális sajtó csupán egy-egy Facebook-oldalt kiragadva készít összehasonlításokat, hiszen a Fidesznek egy nagy közössége van a digitális térben is. Ennek megfelelően, ha valamire való elemzést akarunk készíteni, akkor oldalak sokaságát kell összehasonlítani egymással.

Éppen ezért a Digitális Szuverenitás Központ megvizsgálta, hogy a száz legtöbb interakciót hozó fideszes és az ugyancsak a száz legtöbb interakciót hozó ellenzéki pártpolitikai oldal mekkorát ment október 23-án.