A budapesti agglomerációba tartozhat Veszprém vagy Eger tíz év múlva

„Szakítani kell a város és a vidék megkülönböztetésével, és olyan fejlesztési rendszert kell kialakítani, amely egységben kezeli a város és hozzátartozó térséget” – jelentette ki Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes a Vidék Konferencia 2025 nevű rendezvényen a vg. hu beszámolója szerint.

Hozzátette: a nagyvárosok nem tudják önmagukban javítani az elmaradt térségeket, sőt inkább felszívják a mobilis munkaerőt, majd ezt követően sok esetben az ingázó dolgozók a nagyvárosokat választják új lakóhelyüknek. Ezt alátámasztja, hogy a magyarok többsége a rendszerváltást követő évtizedekben északkeletről az északnyugati régióba költözött.

Ennek köszönhetően a fővárosi agglomeráció lakossága is hatalmas arányban nőtt meg, illetve a Budapestről kiköltözött tömegek is növelték ezt a számot.

A prognózisaink szerint 2035-re a budapesti agglomerációba fog tartozni akár Veszprém vagy Eger is

– mondta Latorcai Csaba hozzátette, hogy ez a fajta növekedés teljes mértékben beleillik a nemzetközi trendekbe is.