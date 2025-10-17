A budapesti agglomerációba tartozhat Veszprém vagy Eger tíz év múlva

Betelt a pohár a tömeges beköltözések miatt: azonnal intézkedett Navracsics Tibor
A tárcavezető elmondta, az egymást követő beköltözési hullámok már településnek is terhet jelentenek.
Ez a fajta növekedés teljes mértékben beleillik a nemzetközi trendekbe is – mondta Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes
„Szakítani kell a város és a vidék megkülönböztetésével, és olyan fejlesztési rendszert kell kialakítani, amely egységben kezeli a város és hozzátartozó térséget” – jelentette ki Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes a Vidék Konferencia 2025 nevű rendezvényen a vg. hu beszámolója szerint.
Hozzátette: a nagyvárosok nem tudják önmagukban javítani az elmaradt térségeket, sőt inkább felszívják a mobilis munkaerőt, majd ezt követően sok esetben az ingázó dolgozók a nagyvárosokat választják új lakóhelyüknek. Ezt alátámasztja, hogy a magyarok többsége a rendszerváltást követő évtizedekben északkeletről az északnyugati régióba költözött.
Ennek köszönhetően a fővárosi agglomeráció lakossága is hatalmas arányban nőtt meg, illetve a Budapestről kiköltözött tömegek is növelték ezt a számot.
A prognózisaink szerint 2035-re a budapesti agglomerációba fog tartozni akár Veszprém vagy Eger is
– mondta Latorcai Csaba hozzátette, hogy ez a fajta növekedés teljes mértékben beleillik a nemzetközi trendekbe is.
Elmondta, hogy a belső mozgások által az ország elmaradottabb járásaiból egyre többen költöztek a nyugati vármegyékbe. Ez a lakosságtöbblet már nem biztos, hogy a nyugati országrészben dolgozik, hiszen egyre többen vállalnak munkát Ausztriában is. „Nekünk arra kell fókuszálnunk a nyugati vármegyékben, hogyan tudjuk elősegíteni azt, hogy a helyben élők helyben is vállaljanak munkát. Ebből is látszik, hogy teljesen más jellegű problémákat kell orvosolnunk az ország nyugati és keleti felében” – jelentette ki.
