agglomeráció Budapest agglomerációja Latorcai Csaba

A budapesti agglomerációba tartozhat Veszprém vagy Eger tíz év múlva

2025. október 17. 16:05

Ez a fajta növekedés teljes mértékben beleillik a nemzetközi trendekbe is – mondta Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes

2025. október 17. 16:05


„Szakítani kell a város és a vidék megkülönböztetésével, és olyan fejlesztési rendszert kell kialakítani, amely egységben kezeli a város és hozzátartozó térséget” – jelentette ki Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes a Vidék Konferencia 2025 nevű rendezvényen a vg. hu beszámolója szerint. 

Hozzátette: a nagyvárosok nem tudják önmagukban javítani az elmaradt térségeket, sőt inkább felszívják a mobilis munkaerőt, majd ezt követően sok esetben az ingázó dolgozók a nagyvárosokat választják új lakóhelyüknek. Ezt alátámasztja, hogy a magyarok többsége a rendszerváltást követő évtizedekben északkeletről az északnyugati régióba költözött.

Ennek köszönhetően a fővárosi agglomeráció lakossága is hatalmas arányban nőtt meg, illetve a Budapestről kiköltözött tömegek is növelték ezt a számot.

A prognózisaink szerint 2035-re a budapesti agglomerációba fog tartozni akár Veszprém vagy Eger is

– mondta  Latorcai Csaba hozzátette, hogy ez a fajta növekedés teljes mértékben beleillik a nemzetközi trendekbe is.

Elmondta, hogy a belső mozgások által az ország elmaradottabb járásaiból egyre többen költöztek a nyugati vármegyékbe. Ez a lakosságtöbblet már nem biztos, hogy a nyugati országrészben dolgozik, hiszen egyre többen vállalnak munkát Ausztriában is. „Nekünk arra kell fókuszálnunk a nyugati vármegyékben, hogyan tudjuk elősegíteni azt, hogy a helyben élők helyben is vállaljanak munkát. Ebből is látszik, hogy teljesen más jellegű problémákat kell orvosolnunk az ország nyugati és keleti felében” – jelentette ki.

Nyitókép: a Veszprémi Vár látképe (Fotó: MTI/Hegedűs Róbert)

 

 

hegyaljai-2
2025. október 17. 16:50
Csak a szokásos politikusi nagyotmondás. Az agglomeráció fogalma nem határozható meg pontosan. Mi a földrajzi határa? Minden napi bejárás a munkahelyre, iskolába, Mi a szolgáltatási, ügyintézési rádiusza? Sok mindent el lehet intézni a legkisebb faluból, tanyáról az internet segítségével. A korábbi csak személyesen elintézhető dolgok száma, mint bankolás, hatósági kapcsolatok fokozatosan csökken. A vásárlási rádiusz sem értelmezhető a házhoz szállítás korában. Így bátran lehet dobálózni a fogalommal. Leginkább az aggasztó ebben a nyilatkozatban, hogy nem derül ki, valójában ez a cél, vagy csak sok jel mutat rá, vagy nem tudja a politika megakadályozni.
Gubbio
2025. október 17. 16:44 Szerkesztve
ISZONYAT. Pont az ellenkezőjének kellene történnie. Beszántják a falvakat, a vidéket a városok szemétdombjába.
csulak
2025. október 17. 16:34
remelem ez soha nem fog beteljesulni
