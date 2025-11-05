Magyar Péter már megint ropogósra égette magát – a 444 próbált ugyan segíteni neki, de valami szédületesen mellényúlt
Nem államtitkár az illető és nem azt állította, de a többi szinte stimmel. Francesca Rivafinoli írása.
A térkép többi része meg kurvára narancssárga lesz.
„Haverom rádobta a térinformatikát a kiszivárgott bütyökbázisra. Arra jutott, hogy a pár pesti és budai választókörzet mellett a többnyire milliomosok által lakott agglomerációt is nem 60, hanem 70-80 százalékkal fogja elbukni a Fidesz, a térkép többi része meg kurvára narancssárga lesz. Kéri Laci bácsit várják az ATV stúdiójában, hogy ne értse.”
***
Ezt is ajánljuk a témában
Nem államtitkár az illető és nem azt állította, de a többi szinte stimmel. Francesca Rivafinoli írása.
***
Nyitókép: Képernyőfotó