A többnyire milliomosok által lakott agglomerációt is 70-80 százalékkal fogja elbukni a Fidesz

2025. november 05. 11:43

A térkép többi része meg kurvára narancssárga lesz.

2025. november 05. 11:43
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
„Haverom rádobta a térinformatikát a kiszivárgott bütyökbázisra. Arra jutott, hogy a pár pesti és budai választókörzet mellett a többnyire milliomosok által lakott agglomerációt is nem 60, hanem 70-80 százalékkal fogja elbukni a Fidesz, a térkép többi része meg kurvára narancssárga lesz. Kéri Laci bácsit várják az ATV stúdiójában, hogy ne értse.”

Bitrex®
2025. november 05. 12:18
Ezek az újgazdag prolik, celebek, agglomerációba menekült belpesti "értelmiségek" eddig is az ellenzékre szavaztak. Most sincsenek többen.
nuevoreynuevaley
2025. november 05. 12:17
Regota sok jel mutat arra, hogy a fidesz emeszpesedett, tehat a tarsadalom idosebb retegeit probalja megszolitani (pl. nyugdij, arstop, stb.) A fiatalok egy resze nem tapasztalta a fidesz elotti idoket, vagy sokat utazott kulfoldon, es nem igazan tapasztalta a hanyatlo nyugatot, meg a tobbi marhasagot amivel a prop kabitja az embereket A kepzett, jobban kereso retegbol sokkal nehezebb es dragabb egy-egy szavazot meggyozni
sagirdilsiz-2
2025. november 05. 12:17
Van egy csinos kis Lenin gyűjteményem (plakett, öröknaptár, nagyméretű teljesalakos plakát, kicsi szobor...) mind ott lomiztam 90' környékén Marczibányi tér, Alvinci, Felvinci és felette....
vérgőz
2025. november 05. 12:14
lassan kezdek megnyugodni, hogy nincs a hóhatár felett egy kecóm...
