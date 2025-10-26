Ft
A beszédekről

2025. október 26. 20:29

Ejtsünk akkor néhány szót a beszédekről – s leginkább a Magyar Péter-i beszédről.

2025. október 26. 20:29
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ejtsünk akkor néhány szót a beszédekről – s leginkább a Magyar Péter-i beszédről.

Ugyanis a másik beszéd, Orbán Viktoré világos volt és tiszta, arról szólt, hogy mint mindig, most is szemben állunk a korszellemmel, a fősodorral, mert nekünk az a sors adatott, hogy mindig szemben kell állnunk.

Érdekes dolog ez.

Amikor Moszkva diktált és itt voltak a szovjet csapatok, akkor létezett – mert az ilyenek mindig léteznek, ezek az athéni szín demagógjai – az az erő, az a hatalom, amelyik Moszkva talpát nyalta és a szovjet rendszer feltétel nélküli kiszolgálója volt.

Ugyanezek vagy ezek szellemi, lelki, vérségi rokonai ma azt üvöltik, hogy nem lesznek »Moszkva bábjai«.

Hát persze hogy nem. Ugyanis ezek ma már Brüsszel bábjai, és ha Washingtonban kedvükre való elnök van, akkor Washington bábjai. A talpnyalás mint lelki igény – ezek ők.

Velük szemben állunk mi, velük szemben áll a magyar miniszterelnök, aki világosan elmondta ezt is október 23-án. S a Békemenet is újra ugyanazzal a mondattal érkezik: Nem leszünk gyarmat. Soha. Különösen akkor nem, amikor a gyarmattartók egyenesen háborúba akarnak menni. Illetve ők nem, ahhoz gyengék és gyávák, hanem bennünket, mindig lenézett, mindig cserben hagyott közép- és kelet-európaiakat akarnak háborúba küldeni – Oroszország ellen.

Ez a mániájuk.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

21 gramm
2025. október 26. 20:58
 "Nem leszünk gyarmat. Soha. Különösen akkor nem, amikor a gyarmattartók egyenesen háborúba akarnak menni. Illetve ők nem, ahhoz gyengék és gyávák, hanem bennünket, mindig lenézett, mindig cserben hagyott közép- és kelet-európaiakat akarnak háborúba küldeni – Oroszország ellen." !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nemenvagyoken
2025. október 26. 20:57
Doktorjogász messiás úr zavaros, üres, nárcisztikus, pöffeszkedő beszéde pont olyan volt, mint ő maga, és tökéletesen megfelelt a primitív, agresszív, gyűlölködő, mások halálát kívánó, irigy, frusztrált prolik igényszintjének, akik 15 éve az "Orbán lop" kezdetű mantrákat képesek csak visszaböfögni.
states-2
2025. október 26. 20:54
A kommunista csürhe pszichopatástól megy a kukába félév múlva, a másik futóbolond, Makizay mellé.
