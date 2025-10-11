A befektetők sorban állnak Magyarországért – íme, miért!

Hozzátették: az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi.

A politikai stabilitás, a fejlett infrastruktúra, a képzett munkaerő, valamint a hazánkba érkező FDI (külföldi-működőtőke-befektetés) kiemelkedően magas jövedelmezősége továbbra is vonzóvá teszik Magyarországot.

A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

A magyar gazdaság biztos alapokon áll: a foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony.