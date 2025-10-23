Ft
Márki-Zay Péter Magyar Péter Orbán Viktor Deák Dániel

Le sem tagadhatják: a baloldali sajtó négyévente ugyanazt a műsort játssza el (FOTÓ)

2025. október 23. 22:59

Deák Dániel szerint a vége mindig ugyanaz: az aktuális messiással együtt elbuknak.

2025. október 23. 22:59
null

A baloldali sajtó 4 évente ugyanazt a műsort játssza el, csak a nevet cserélik ki – írta Facebook-oldalán Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és a Megafon Központ tagja. Az elemző megdöbbentő hasonlóságokat fedezett fel a Telex négy évvel ezelőtt ilyenkor, és a mai napon publikált cikkei között. Az ellenzéki lap gyakorlatilag ugyanazt írta az akkori ellenzéki jelölt Márki-Zay Péterről, mint a mostani cikkekben Magyar Péterről.

Márki-Zay Pétertől az akkor címekben többek között azt idézték: „Már csak egyetlen kérdés maradt: Fidesz vagy nem Fidesz”, illetve „Ma belépni a  Fideszbe olyan, mint '89-ben a munkásőrségbe”.

A Magyar Péter beszédéről szóló cikkek címeiben pedig azt olvashatjuk: „Ezek lesznek a választás legfontosabb kérdései Magyar Péter szerint: Fidesz vagy Tisza”, valamint „Új Kádárnak nevezte Orbán Viktort Magyar Péter”.

„De a vége ugyanaz: a messiásukkal együtt elbuknak!” 

– állapította meg Deák.

Nyitókép: Hatlaczki Balázs

 

cutcopy
2025. október 24. 00:03
Egyelőre még jól fizet a lúzerség, de majd egyszer kifogy a soros zseton is..
Válasz erre
0
0
kobi40
2025. október 24. 00:02
MAGYAR PÉTER A PÁRJÁT RITKÍTJA….. erről a leghíresebb.
Válasz erre
0
0
Tboyka
2025. október 23. 23:51
Ma nyilatkozott Magyar P egy 444-es riporter kérdésére a jövőben létrehozott megbékélési törvényről. -Ez nem jogszabály lesz, hanem 10 pont. De majd később fogja megmondani ezeket a pontokat. Ezek akarják irányítani az országot, mikor még egy nyomorult törvényt sem tudnak elkészíteni. Mindenhez csak pontok lesznek? Persze ezekhez nem kell nagy ész.
Válasz erre
1
0
Mich99
2025. október 23. 23:50
A moslékmédia a régi, de a patkányvezérek (Peti és Toka tábornok) lehet, hogy komolyabb patkánylázadása készülnek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!