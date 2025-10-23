Le sem tagadhatják: a baloldali sajtó négyévente ugyanazt a műsort játssza el (FOTÓ)

A baloldali sajtó 4 évente ugyanazt a műsort játssza el, csak a nevet cserélik ki – írta Facebook-oldalán Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője és a Megafon Központ tagja. Az elemző megdöbbentő hasonlóságokat fedezett fel a Telex négy évvel ezelőtt ilyenkor, és a mai napon publikált cikkei között. Az ellenzéki lap gyakorlatilag ugyanazt írta az akkori ellenzéki jelölt Márki-Zay Péterről, mint a mostani cikkekben Magyar Péterről.

Márki-Zay Pétertől az akkor címekben többek között azt idézték: „Már csak egyetlen kérdés maradt: Fidesz vagy nem Fidesz”, illetve „Ma belépni a Fideszbe olyan, mint '89-ben a munkásőrségbe”.

A Magyar Péter beszédéről szóló cikkek címeiben pedig azt olvashatjuk: „Ezek lesznek a választás legfontosabb kérdései Magyar Péter szerint: Fidesz vagy Tisza”, valamint „Új Kádárnak nevezte Orbán Viktort Magyar Péter”.