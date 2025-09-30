Világszenzációra készülnek Polgárék

A Telex arról ír, hogy tizenegyedik alkalommal rendezik meg a Polgár Judit Sakkfesztivált, idén „A sakk nem csupán sport, hanem gondolkodásmód, kreatív kaland és közösségi élmény” mottóval. Hozzáteszik:

a rendezvény idén is a Magyar Nemzeti Galériában lesz,

ahol a szimultán Polgár Judittal már szokásosnak mondható, ezúttal csapatok mérhetik össze az erejüket a női világranglistát 25 éven át, visszavonulásáig vezető olimpiai bajnokkal. Bemutatkozik a robotsakk, és lesz egy világpremier is: a RubikSakk.

„A sakk folyamatos megújulásban van, noha az eredeti szabályokkal is rendkívül népszerű. A szivárványsakkot például az édesapám találta ki, vagy ott a láthatatlan sakk, ahol mindegyik figura azonos színű. Tavaly novemberben Cambridge-ben, az egyetemen voltunk Rubik Ernővel, a kocka megszületésének ötvenedik évfordulóján, és akkor jutott eszembe, hogy ötvözni is lehetne a sakkot és a kocka kirakását. Én magam még mindig csak kétharmad részben tudom kirakni a kockát, de hát vannak igazi zsonglőrök is ebben a műfajban.