09. 02.
kedd
Robert Fico hálózat woke Andrej Babis ideológia zsákutca Donald Trump merényletkísérlet

Veszélyben az erős PATRIÓTA vezetők!

2025. szeptember 02. 10:04

Ide vezet a korlátlan gyűlöletkeltés...

2025. szeptember 02. 10:04
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Ide vezet a korlátlan gyűlöletkeltés, a globalista hálózatok az élet minden részét átszövő mételye, a globális tudatipar szisztematikus agymosása, a woke, a neomarxista, a nyílt társadalom és egyéb beteg, életellenes, társadalmi zsákutcába vezető ideológiák korlátlan terjedése. Hónapokkal ezelőtt merényletkísérlet Donald Trump és Robert Fico ellen, tegnap pedig Andrej Babist érte súlyos támadás. Elég volt a patrióták elleni gyűlöletből!”

Fotó: Földházi Árpád

Fotó: Földházi Árpád

istvanpeter
2025. szeptember 02. 10:45
Hát igen, a liberális terror és önkény nem áll messze a fasizmustól, vagy a kommunista népirtástól.
1
0
justiceforhungary
2025. szeptember 02. 10:21
ezért kellene a majkabohócokat lecsukni
0
0
kimirszen
2025. szeptember 02. 10:07
Babist egy mankóval verték fejbe. Tudunk már valamit a mankóval ütő emberről?
0
0
