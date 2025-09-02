„Ide vezet a korlátlan gyűlöletkeltés, a globalista hálózatok az élet minden részét átszövő mételye, a globális tudatipar szisztematikus agymosása, a woke, a neomarxista, a nyílt társadalom és egyéb beteg, életellenes, társadalmi zsákutcába vezető ideológiák korlátlan terjedése. Hónapokkal ezelőtt merényletkísérlet Donald Trump és Robert Fico ellen, tegnap pedig Andrej Babist érte súlyos támadás. Elég volt a patrióták elleni gyűlöletből!”