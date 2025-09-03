Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kötcsei Találkozó Magyar Péter provokáció Varga Judit Kötcse

Vargáné korodban térden csúszva könyörögtél, hogy ott lehess a Kötcsén

2025. szeptember 03. 08:57

Akkoriban sem saját jogon hívtak meg, csak egy törleszkedő, nyomulós és igen kellemetlen oldalkocsiként.

2025. szeptember 03. 08:57
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Na, mi van öccse? Tán hiányzik Kötcse? Megértem. Anno, még Vargáné korodban is térden csúszva könyörögtél, hogy ott lehess a Kötcsei Találkozón, jelzem: téged akkoriban sem – saját jogon – hívtak meg a szervezők, csak egy törleszkedő, nyomulós és igen kellemetlen oldalkocsiként. Nem volt az a te helyed sohasem, hidd el! Kötcsén ugyanis immár huszonnegyedik alkalommal találkozik össze a jobboldali értelmiség és művészvilág, a nemzeti-patrióta értékrendet valló emberek azért, hogy eszmét cseréljenek, és hitet tegyenek a hazájuk szolgálata mellett.

Mondom: nemzeti, patrióta. Kötcse ugyanis nem a globalista ügynökök által mentelmi joggal zsarolt, némi szuverenitásról önként lemondó, fiatalon – az ágya fölé biggyesztett – Demszky Gábor-plakáttal szemező, családterrorizáló, agresszív, lóugrásban hazudozó, Erdélyországot román földnek nevező, nárcisztikus betegek szanatóriuma. NEM!

És éppen ezért nincs neked ott keresnivalód, nem is volt soha, s ezért nem hív már oda a kutya sem. Így hát, marad neked az utcai hőbörgés a platószínpadról, na meg a hozzád illő uszítás, hergelés, a katatón hazudozásaid robothangon elrecsitált tirádái, a jól megkomponált képek, a pozőrködő likevadászat...

Egyébként a félalvilági testőreidet is hozod magaddal, meg a félgyogyós katica csoportot, akik lánc, lánc, eszterláncban szoktak körbeölelni, védve a kis testedet? Ugye ők is jönnek? Legalább jót röhögünk majd rajtatok élőben is!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 03. 11:24 Szerkesztve
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter ott lesz Kötcsén,falu szélén. Varga Judit Asszony is ott lesz, Kötcse központjában. De,nem Magyar Júdás Péter "férjeként" és az MJK ® táborában lesz meghívott,mint évek óta mindig.
Válasz erre
0
0
Darthvader
2025. szeptember 03. 11:00
Polos csak amiatt megy Kötcsére, mert a Fidesz miatt ott lesz a sajtó. Így mondhatja, hogy miatta van. Ha máshova menne, senki nem tudósítana róla, mert mindenki Kötcsére figyel, ott van. Ennyire egyszerű. És ennyire szánalmas.
Válasz erre
0
0
CubaLibre
2025. szeptember 03. 10:35
Nem hittem volna, hogy Rákai Kálmánnal bármikor, bármiben is egyetértenék majd, de most így van.....a rend kedvéért az ózdi proli paraszt nyomdokain :...Mocskos Tisza, trágyaszagú tiszások....
Válasz erre
2
0
pipa89
2025. szeptember 03. 10:33
"Mondom: nemzeti, patrióta. Kötcse ugyanis nem a globalista ügynökök által mentelmi joggal zsarolt, némi szuverenitásról önként lemondó, fiatalon – az ágya fölé biggyesztett – Demszky Gábor-plakáttal szemező, családterrorizáló, agresszív, lóugrásban hazudozó, Erdélyországot román földnek nevező, nárcisztikus betegek szanatóriuma. NEM!" Az idézett rész különösen tetszett! Köszönöm!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!