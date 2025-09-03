Provokációt szervez Kötcsére a Tisza
Kocsis Máté megjegyezte Magyar Péterről és társairól: „Nektek kampó van.”
Akkoriban sem saját jogon hívtak meg, csak egy törleszkedő, nyomulós és igen kellemetlen oldalkocsiként.
„Na, mi van öccse? Tán hiányzik Kötcse? Megértem. Anno, még Vargáné korodban is térden csúszva könyörögtél, hogy ott lehess a Kötcsei Találkozón, jelzem: téged akkoriban sem – saját jogon – hívtak meg a szervezők, csak egy törleszkedő, nyomulós és igen kellemetlen oldalkocsiként. Nem volt az a te helyed sohasem, hidd el! Kötcsén ugyanis immár huszonnegyedik alkalommal találkozik össze a jobboldali értelmiség és művészvilág, a nemzeti-patrióta értékrendet valló emberek azért, hogy eszmét cseréljenek, és hitet tegyenek a hazájuk szolgálata mellett.
Mondom: nemzeti, patrióta. Kötcse ugyanis nem a globalista ügynökök által mentelmi joggal zsarolt, némi szuverenitásról önként lemondó, fiatalon – az ágya fölé biggyesztett – Demszky Gábor-plakáttal szemező, családterrorizáló, agresszív, lóugrásban hazudozó, Erdélyországot román földnek nevező, nárcisztikus betegek szanatóriuma. NEM!
És éppen ezért nincs neked ott keresnivalód, nem is volt soha, s ezért nem hív már oda a kutya sem. Így hát, marad neked az utcai hőbörgés a platószínpadról, na meg a hozzád illő uszítás, hergelés, a katatón hazudozásaid robothangon elrecsitált tirádái, a jól megkomponált képek, a pozőrködő likevadászat...
Egyébként a félalvilági testőreidet is hozod magaddal, meg a félgyogyós katica csoportot, akik lánc, lánc, eszterláncban szoktak körbeölelni, védve a kis testedet? Ugye ők is jönnek? Legalább jót röhögünk majd rajtatok élőben is!”
