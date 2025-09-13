„Történt, hogy Váczi Zoli – egyébként volt válogatott futballista – megjelent a Tisza-vezér úr vecsési hergelésén és beszélt össze-vissza mindent. Erre jön a fideszes propaganda: »A magyar futball talán legborzalmasabb korszakának jelképe, az alkoholista Váczi Zoltán lett a Tisza Párt új szerzeménye, büszkén hirdetik az ellenzéki lapok, hogy fellépett Magyar Péter egyik rendezvényén.

Vácziról közismert volt, hogy a kilencvenes években rendszeresen részegen játszott, edzések helyett kocsmába, meg horgászni járt-amíg meg nem unták, és kirúgták mindenhonnan.«

Namármost Váczi Zoli a legnagyobb király volt Angyalföldön, egy bajnokesélyes, dobogós csapatban. Ez tök független attól, hogy '14-ben LMP-s jelölt volt és attól is, hogy most meg tiszás hőbörgésen vesz részt. A »magyar futball talán legborzalmasabb korszakának jelképei« pedig ott sündörögnek a VIP-páholyokban, Váczi Zoli garantáltan nincsen közöttük.

Komolyan nem értem, hogy attól mert valakivel radikálisan nem értünk egyet politikai kérdésekben, miért kell megsemmisítenünk emberi – művészi, sportolói és így tovább – minőségében?!”