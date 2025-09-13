Ft
09. 13.
szombat
tisza Váczi Zoli vip Váczi Zoltán

Váczi Zoli – egyébként volt válogatott futballista – megjelent a Tisza-vezér úr vecsési hergelésén és beszélt össze-vissza mindent

2025. szeptember 13. 11:57

Namármost Váczi Zoli a legnagyobb király volt Angyalföldön, egy bajnokesélyes, dobogós csapatban.

2025. szeptember 13. 11:57
null
Schiffer András
Schiffer András
Facebook

„Történt, hogy Váczi Zoli – egyébként volt válogatott futballista – megjelent a Tisza-vezér úr vecsési hergelésén és beszélt össze-vissza mindent. Erre jön a fideszes propaganda: »A magyar futball talán legborzalmasabb korszakának jelképe, az alkoholista Váczi Zoltán lett a Tisza Párt új szerzeménye, büszkén hirdetik az ellenzéki lapok, hogy fellépett Magyar Péter egyik rendezvényén. 

Vácziról közismert volt, hogy a kilencvenes években rendszeresen részegen játszott, edzések helyett kocsmába, meg horgászni járt-amíg meg nem unták, és kirúgták mindenhonnan.«

Namármost Váczi Zoli a legnagyobb király  volt Angyalföldön, egy bajnokesélyes, dobogós csapatban. Ez tök független attól, hogy '14-ben LMP-s jelölt volt és attól is, hogy most meg tiszás hőbörgésen vesz részt. A »magyar futball talán legborzalmasabb korszakának jelképei« pedig ott sündörögnek a VIP-páholyokban, Váczi Zoli garantáltan nincsen közöttük. 

Komolyan nem értem, hogy attól mert valakivel radikálisan nem értünk egyet politikai kérdésekben, miért kell megsemmisítenünk emberi – művészi, sportolói és így tovább – minőségében?!”

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja

Váczi Zoli is megérkezett. Mi jöhet még?

Nyitókép: Vasas/Facebook

madre79
2025. szeptember 13. 13:22
Váczi elmehet munkát keresni, ha egyáltalán ért valamihez!
Darthvader
2025. szeptember 13. 13:19
Cuki, hogy Schiffer védeni próbálja. De Váczi saját magát járatta le a róla szóló valós tényekkel. Az, hogy kiment a fényre, csak közismertté teszi mindezt. Akinek vaj van a fején……
kata56
2025. szeptember 13. 13:17
Kedves S.Ur. Nevezett exfocista sztar sajat magat semmisitette meg....elsosorban az ivaszataval. A politika meg politika...eszkozei is olyanok amilyenek. Aki kurvanak all...ugye...le lehet engedni az eltartott kisujjat..
Halder_1899
2025. szeptember 13. 12:59
Váczi Zoli valóban tehetséges magyar sztár volt. DE MINDENBEN megtestesíti miért volt olyan a magyar foci amilyen. Anti sportember volt és aki akart valamit azt leállította. Ez nem politikafüggő, ez az ember a ma 40-45 feletti emberek számára nem jó emlék.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!