Történelmi csúcson az MNB devizatartaléka: augusztusban 48,4 milliárd euróra nőtt a vagyontartalék Nemzeti Bankban

A jegybank friss statisztikájából kiderült, hogy új történelmi csúcsra emelkedett augusztusban az MNB nemzetközi tartalékainak összege.

A tartalékban lévő 48,4 milliárd azt jelenti, hogy egy hónap alatt 1,3 milliárdot növekedett a talonban lévő deviza mennyisége.

Ez az augusztusi nem egy kirívó jelenség, ugyanis hónapok óta csúcsközelben volt a Magyarország devizatartalék.

A nagy növekedés vélhetőleg az EU-s források beérkezésének volt köszönhető.