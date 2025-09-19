Történelmi csúcson az MNB devizatartaléka: augusztusban 48,4 milliárd euróra nőtt a vagyontartalék Nemzeti Bankban

Évek óta nem látott sikert könyvelt el a magyar gazdaság: rekordot döntött a forint
A háború kezdete óta nem volt ilyen erős a devizánk.
Az augusztusi adatok szerint 1,3 milliárd euróval bővült a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartaléka, így új történelmi szintre, 48,4 milliárd euróra emelkedett.
A jegybank friss statisztikájából kiderült, hogy új történelmi csúcsra emelkedett augusztusban az MNB nemzetközi tartalékainak összege.
A tartalékban lévő 48,4 milliárd azt jelenti, hogy egy hónap alatt 1,3 milliárdot növekedett a talonban lévő deviza mennyisége.
Ez az augusztusi nem egy kirívó jelenség, ugyanis hónapok óta csúcsközelben volt a Magyarország devizatartalék.
A nagy növekedés vélhetőleg az EU-s források beérkezésének volt köszönhető.
Magyarország meglévő tartalékainak 21,3 százaléka az aranytartalék, amelynek a teljes összege 10,3 milliárd euró. Hozzájárult a csúcs beállításához az is, hogy a nemesfémnek az elmúlt egy évben emelkedett a piaci ára. Tavaly ugyanez a mennyiség 6,9 milliárd eurót ért.
Nyitókép: Magyar Nemzeti Bank Facebook-oldala
