09. 19.
péntek
euróra tartaléka Magyarország MNB jegybank Magyar Nemzeti Bank

Történelmi csúcson az MNB devizatartaléka: augusztusban 48,4 milliárd euróra nőtt a vagyontartalék Nemzeti Bankban

2025. szeptember 19. 16:29

Az augusztusi adatok szerint 1,3 milliárd euróval bővült a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartaléka, így új történelmi szintre, 48,4 milliárd euróra emelkedett.

2025. szeptember 19. 16:29
null

A jegybank friss statisztikájából kiderült, hogy új történelmi csúcsra emelkedett augusztusban az MNB nemzetközi tartalékainak összege.

 

A tartalékban lévő 48,4 milliárd azt jelenti, hogy egy hónap alatt 1,3 milliárdot növekedett a talonban lévő deviza mennyisége.

Ez az augusztusi nem egy kirívó jelenség, ugyanis hónapok óta csúcsközelben volt a Magyarország devizatartalék. 

A nagy növekedés vélhetőleg az EU-s források beérkezésének volt köszönhető. 

Magyarország meglévő tartalékainak  21,3 százaléka az aranytartalék, amelynek a teljes összege 10,3 milliárd euró. Hozzájárult a csúcs beállításához az is, hogy a nemesfémnek az elmúlt egy évben emelkedett a piaci ára. Tavaly ugyanez a mennyiség 6,9 milliárd eurót ért.

Nyitókép: Magyar Nemzeti Bank Facebook-oldala

***

 

Barna Kutya
2025. szeptember 19. 18:11
Jó lenne itthon tartani a pénzt, mert lenyúlják pikk-pakk a "nyugati demokráciák". Ahogyan az oroszokét is.
balbako_
2025. szeptember 19. 17:54
Akkor mégsem vagyunk eladósodva ugye Szaros?
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 19. 17:31
Eközben: Kitört a pánik az ellenzéki "üresazállamkassza" csoportbon.
jaznaju-2
2025. szeptember 19. 17:29
Azért a legfrankóbb a 2008-as 15 Mrd. Kell még valamit mondani, Ildikó?
