A háború kezdete óta nem volt ilyen erős a devizánk.
Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója egy sejtelmes Facebook-bejegyzésben jelezte:
pénteken Békéscsabán gazdaságtörténeti jelentőségű beruházást jelentenek be.
A kormánybiztos mindössze ennyit árult el, mellé pedig olyan fotókat csatolt, amelyek tanúsága szerint csütörtök délelőtt a Liszt Ferenc Repülőtéren tárgyalt, feltehetően ázsiai befektetőkkel. A részleteket egyelőre homály fedi, de a poszt alapján egyértelmű, hogy kiemelkedő jelentőségű projektről lehet szó.
A bejegyzés különösen azért keltett figyelmet, mert Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közelmúltban szintén sejtelmesen utalt arra: Magyarország hamarosan újabb nagy horderejű beruházásokat jelenthet be. A miniszter hangsúlyozta, hogy a világgazdaságban zajló átalakulás – különösen az autóipar elektromos alapokra helyeződése – Németország és Kína együttműködésére épül,
és Magyarország ezen vállalatok számára ideális találkozási pont.
Az elemzők szerint a beruházások alakulását az elmúlt években leginkább az európai kereslet hiánya fékezte, de most biztató jelek látszanak. Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója a Világgazdaságnak úgy fogalmazott: a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek javulása arra utal, hogy jövőre már nem kell visszaeséssel számolni. Ha valóban újabb nemzetközi vállalatok telepednek meg Magyarországon, az nemcsak Békéscsaba, hanem az egész magyar gazdaság számára történelmi lehetőséget jelenthet.
Nyitókép: Joó István Facebook-oldala