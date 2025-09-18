Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója egy sejtelmes Facebook-bejegyzésben jelezte:

pénteken Békéscsabán gazdaságtörténeti jelentőségű beruházást jelentenek be.

A kormánybiztos mindössze ennyit árult el, mellé pedig olyan fotókat csatolt, amelyek tanúsága szerint csütörtök délelőtt a Liszt Ferenc Repülőtéren tárgyalt, feltehetően ázsiai befektetőkkel. A részleteket egyelőre homály fedi, de a poszt alapján egyértelmű, hogy kiemelkedő jelentőségű projektről lehet szó.

A bejegyzés különösen azért keltett figyelmet, mert Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közelmúltban szintén sejtelmesen utalt arra: Magyarország hamarosan újabb nagy horderejű beruházásokat jelenthet be. A miniszter hangsúlyozta, hogy a világgazdaságban zajló átalakulás – különösen az autóipar elektromos alapokra helyeződése – Németország és Kína együttműködésére épül,