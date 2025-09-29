Videón a legújabb lebukás: Magyar Péter tanácsadója szerint az új kormánynak muszáj lesz beengednie a migránsokat
Bod Péter Ákos egyértelműen fogalmazott.
Egyre inkább az az érzésem, hogy végül el se indul a választáson a Tisza párt.
„Szeretnék valamit írni arról, hogy a Tisza nem állít jelölteket, de mit lehet arról írni, hogy valaki indul is, meg nem is, van is, meg nincs is, mondja is, meg nem is? Ilyen még a népmesékben sincs!
(Egyre inkább az az érzésem, hogy végül el se indul a választáson a Tisza párt, hanem valami őrült nagy kalamajka lesz a nagy nehezen bejelentett jelöltekből. Minden nap újabb csontváz esik ki a szekrényből, míg végül már el se indul a fele. De ne legyen igazam! Mindenesetre érdekes egy kampány ez fiktív jelöltekkel, szerintem csak emojik legyenek, online karakterekkel és a közösségi médiában kelljen szavazni lájkokkal.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP