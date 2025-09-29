Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza csontváz népmese

Szeretnék valamit írni arról, hogy a Tisza nem állít jelölteket

2025. szeptember 29. 11:21

Egyre inkább az az érzésem, hogy végül el se indul a választáson a Tisza párt.

2025. szeptember 29. 11:21
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Szeretnék valamit írni arról, hogy a Tisza nem állít jelölteket, de mit lehet arról írni, hogy valaki indul is, meg nem is, van is, meg nincs is, mondja is, meg nem is? Ilyen még a népmesékben sincs!

Ezt is ajánljuk a témában

(Egyre inkább az az érzésem, hogy végül el se indul a választáson a Tisza párt, hanem valami őrült nagy kalamajka lesz a nagy nehezen bejelentett jelöltekből. Minden nap újabb csontváz esik ki a szekrényből, míg végül már el se indul a fele. De ne legyen igazam! Mindenesetre érdekes egy kampány ez fiktív jelöltekkel, szerintem csak emojik legyenek, online karakterekkel és a közösségi médiában kelljen szavazni lájkokkal.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP



 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bispora
2025. szeptember 29. 12:56
Indulni fognak és meglepően sok szavazattal lesznek a másodikok.
Válasz erre
6
1
balbako_
2025. szeptember 29. 12:09
Muszáj állítaniuk, mert Weberéken marha sok pénze fekszik benne, de honnan találnak annyi embert, aki hülyébb, mint a Szaros - mert okosabbat nem tűr maga mellett egész Fideszes vesszőfutása arról szólt, hogy ott mindenki okosabb volt nála - de azért a pszichiátria nem adhatja egy párt gerincét. Elég baja van saját magával, meg azokkal, akiket Weber rálőcsölt.
Válasz erre
5
0
Kawaski
2025. szeptember 29. 12:08
Hónapok ott ezt mondom hogy a Tisza nem más mind egy piramis játék. Lehúzták az embereket ennyi de tudjuk hogy Petya egy elmebeteg.
Válasz erre
4
0
nekateal
2025. szeptember 29. 12:01
Az utolsó pillanatokban lesz nekik 106 jelöltjük. Hogy kik és milyenek, nem tudjuk és ez is a céljuk. Minél ismeretlenebb, minél kevesebb fogás van rajtuk, annál jobb. A tisza egyéniben is valószínűleg úgy indul, hogy lesz egy "nagy" Magyar Péter plakát és az alsó sarokban az egyéni jelölt.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!