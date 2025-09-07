Ft
Perintfalvi Rita NER Tisza Párt Mérő Vera Magyar Péter Fidesz államtitkár baloldal

Számolja valaki, hogy hányadik hazugsága volt gőgös Gedeonnak, hogy a Tiszába senki nem jöhet, aki része volt az elmúlt 20 év politikájának?

2025. szeptember 07. 21:44

Lényegében akit valamilyen korrupció, botrány, villaépítés, közpénzes tokaleszívás miatt kipenderítenek a Fideszből, az előbb-utóbb a Tiszában találja magát.

2025. szeptember 07. 21:44
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Számolja valaki, hogy hányadik hazugsága volt gőgös Gedeonnak, amikor azzal hülyítette a hiszékenyebb baloldaliakat, hogy a Tiszába senki nem jöhet, aki része volt az elmúlt 20 év politikájának, aztán most sorra jelenti be a kiselejtezett fideszes államtitkárokat?

Lényegében akit valamilyen korrupció, botrány, villaépítés, közpénzes tokaleszívás miatt kipenderítenek a Fideszből, az előbb-utóbb a Tiszában találja magát. 

Remélem, jó sok ilyen fideszes leigazolás lesz még, feltétlenül látni akarom ugyanis a Tisza seggéből kikandikáló, egykori baloldali-liberális »értelmiségieket«, ahogy egyre fancsalibb pofával olyan embereket kell majd tapsolniuk, akikkel szembeni harcra az egész elmúlt 20 évüket feltették. 

Látni akarom, ahogy Bruck András, Bolgár György, Magyar Bálint, Haraszti Miklós, Lendvai Ildikó, Mérő Vera, Perintfalvi Rita, Péterfy-Novák Éva, Csepeli György, Ruff Bálint, és az összes felfuvalkodott hólyag megkapja a nyakába a teljes reciklált másodvonalbeli NER-hulladékot, és még jó képet is kell vágniuk hozzá.”

pollip
2025. szeptember 07. 23:29
Jó meglátás:-))))
kispufi-2
2025. szeptember 07. 22:41
Ez az egész Tisza-jelenség paradox módon a Fidesz megtisztulási folyamata. És a hülye fideszfóbok most azokat ünneplik, akik miatt tényleg utálható volt a Fidesz, főleg részükről. Libsibolsikomcsiprolinak lenni maga a totális skizofrénia, a saját farkába harapó és a maga emiatti fájdalma előtt teljes értetlenséggel álló kígyó esete.
tapir32
2025. szeptember 07. 22:31
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
antipoloska
2025. szeptember 07. 22:26
ej de szép gyümölcs az a kármán.Mel Gibson Passió filmJébe simán mehetne gond nélkül statisztálni.
