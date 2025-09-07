„Számolja valaki, hogy hányadik hazugsága volt gőgös Gedeonnak, amikor azzal hülyítette a hiszékenyebb baloldaliakat, hogy a Tiszába senki nem jöhet, aki része volt az elmúlt 20 év politikájának, aztán most sorra jelenti be a kiselejtezett fideszes államtitkárokat?

Lényegében akit valamilyen korrupció, botrány, villaépítés, közpénzes tokaleszívás miatt kipenderítenek a Fideszből, az előbb-utóbb a Tiszában találja magát.

Remélem, jó sok ilyen fideszes leigazolás lesz még, feltétlenül látni akarom ugyanis a Tisza seggéből kikandikáló, egykori baloldali-liberális »értelmiségieket«, ahogy egyre fancsalibb pofával olyan embereket kell majd tapsolniuk, akikkel szembeni harcra az egész elmúlt 20 évüket feltették.

Látni akarom, ahogy Bruck András, Bolgár György, Magyar Bálint, Haraszti Miklós, Lendvai Ildikó, Mérő Vera, Perintfalvi Rita, Péterfy-Novák Éva, Csepeli György, Ruff Bálint, és az összes felfuvalkodott hólyag megkapja a nyakába a teljes reciklált másodvonalbeli NER-hulladékot, és még jó képet is kell vágniuk hozzá.”

Nyitókép: képernyőfotó