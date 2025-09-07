Magyar Péter két új szakértője: „Egy külföldről fizetett pénzember és egy Varga Judit-imitátor”

„Magyar Péter nyakára ültették gazdasági szakértőnek a banki hátterű Kármán Andrást, de ez csak tetézi a bajukat” – írta Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében.

Kármán rövid ideig volt államtitkár 2010 után, ám az áthidalhatatlan nézetkülönbségek miatt hamar távozott, és egy külföldi bank magas rangú funkcionáriusaként az elmúlt évtizedben megtalálta valódi énjét.

„Nos, lássunk tisztán! Magyar Pétert fogják odakint a mentelmi jogával, minden fontos kérdésben képviselnie kell a brüsszeli álláspontot, most meg kapott az egyik nagy nemzetközi bankból egy magas rangú bankárt.

Valljuk be, nagyon meredek lenne, ha egy külföldi tulajdonú pénzintézet fontos embere irányítaná a magyar gazdaságpolitikát!

– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.

Hozzátette, Magyar Péter ma tehát két új „szakértőt” nevezett meg: egy külföldről fizetett pénzembert és egy Varga Judit-imitátort.