„Szabad ország, szabad pálinka” – így emlékezett meg egy fontos döntésről Orbán Viktor

„A magyar pálinka több mint ital. A magyar kultúra része” – jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök Becsehelyéről jelentkezett be, ahol mint írta,
tudják, hogy a magyar pálinka több mint ital. A magyar kultúra része.
Majd a jó hangulatú képekhez hozzáfűzte, 15 éves a szabad pálinkafőzés.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Emlékezetes, hogy korábban Latorcai Csaba államtitkár is kijelentette a füzéri pálinkafesztiválon, hogy
a pálinkafőzés igazi hungarikumnak számít,
arról nem beszélve, hogy szinte szabadságjog.
Nagy István agrárminiszter pedig 2024 tavaszán egy párlatverseny díjkiosztó gáláján beszélt arról, hogy nemzeti identitásunk és kultúránk része a pálinka.
A pálinka a magyarság egyik védjegye, amely évszázadok óta igaz nemzeti kincs, összeköt bennünket a történelem viharaiban is és egyesíti a nemzetünket”
– húzta alá a tárcavezető.
Nagy hozzátette, hogy a pálinka készítése nemzedékről nemzedékre öröklődő tudás és hagyomány, amelyet a mai napig művelnek a magyar emberek az egykori történelmi Magyarország minden szegletében.
A miniszter hangsúlyozta, fantasztikus dolog az, hogy
mennyi küzdelem, mennyi harc után végre szabadon főzhető, szabadon fogyasztható a pálinka.
A rendszerváltoztatás óta a gyártók, a főzdék, a kereskedők és az idegenforgalmi szakemberek sokat tettek a hagyományos magyar pálinkakultúra felélesztéséért, amelyhez a jogi háttér is megszületett. 2002-től csak a hazai gyümölcsből 100 százalékban gyümölcspárlatot tartalmazó ital viselheti a pálinka nevet, és az Európai Unió is elfogadta a pálinka név kizárólagos magyarországi használatát.
Majd a 2008-as pálinkatörvény és a 2010-ben bevezetett szabad pálinkafőzés nagyban hozzájárult a sikerekhez – emlékeztetett Nagy István.
