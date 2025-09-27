Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Becsehely pálinkafőzés hungarikum Orbán Viktor ország

„Szabad ország, szabad pálinka” – így emlékezett meg egy fontos döntésről Orbán Viktor

2025. szeptember 27. 18:32

„A magyar pálinka több mint ital. A magyar kultúra része” – jelentette ki a miniszterelnök.

2025. szeptember 27. 18:32
null

Orbán Viktor miniszterelnök Becsehelyéről jelentkezett be, ahol mint írta,

tudják, hogy a magyar pálinka több mint ital. A magyar kultúra része. 

Majd a jó hangulatú  képekhez hozzáfűzte, 15 éves a szabad pálinkafőzés.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nemzedékről nemzedékre öröklődő tudás és hagyomány

Emlékezetes, hogy korábban Latorcai Csaba államtitkár is kijelentette a füzéri pálinkafesztiválon, hogy 

a pálinkafőzés igazi hungarikumnak számít,

arról nem beszélve, hogy szinte szabadságjog.

Nagy István agrárminiszter pedig 2024  tavaszán egy párlatverseny díjkiosztó gáláján beszélt arról, hogy nemzeti identitásunk és kultúránk része a pálinka. 

A pálinka a magyarság egyik védjegye, amely évszázadok óta igaz nemzeti kincs, összeköt bennünket a történelem viharaiban is és egyesíti a nemzetünket”

– húzta alá a tárcavezető.

Nagy hozzátette,  hogy a pálinka készítése nemzedékről nemzedékre öröklődő tudás és hagyomány, amelyet a mai napig művelnek a magyar emberek az egykori történelmi Magyarország minden szegletében.

A miniszter hangsúlyozta, fantasztikus dolog az, hogy 

mennyi küzdelem, mennyi harc után végre szabadon főzhető, szabadon fogyasztható a pálinka. 

A rendszerváltoztatás óta a gyártók, a főzdék, a kereskedők és az idegenforgalmi szakemberek sokat tettek a hagyományos magyar pálinkakultúra felélesztéséért, amelyhez a jogi háttér is megszületett. 2002-től csak a hazai gyümölcsből 100 százalékban gyümölcspárlatot tartalmazó ital viselheti a pálinka nevet, és az Európai Unió is elfogadta a pálinka név kizárólagos magyarországi használatát.

Majd a 2008-as pálinkatörvény és a 2010-ben bevezetett szabad pálinkafőzés nagyban hozzájárult a sikerekhez – emlékeztetett Nagy István.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. szeptember 27. 19:03
Így hülyítjük a nèpet.
Válasz erre
0
0
grenki-2
2025. szeptember 27. 18:59
Nem kéne a pálinkát reklámozni, így is sok az alkoholista....
Válasz erre
0
0
pemahe
•••
2025. szeptember 27. 18:51 Szerkesztve
A Fidesznek legjobb, ha választói Korszak (alkot) ov szindrómásak. Se pénzük se eszük, mert mindkettőt elisszák... (egy csavaros kifliért, meg rá szavaznak)
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. szeptember 27. 18:37
Miből lenne a kormánynak pénze az alkoholisták által befizetett adó nélkül? A csecsemőtápszer adójából?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!