ÁBRAHÁM RÓBERT hergelés ellenzék

„Remélem, akad még a táborukban olyan” – Ábrahám Róbertnél kicsapta a biztosítékot az ellenzéki hergelés

2025. szeptember 28. 09:07

A véleményvezér bízik benne, hogy lesznek, akik megmaradnak embernek.

2025. szeptember 28. 09:07
Betelt a pohár Ábrahám Róbertnél, a közösségi oldalán fakadt ki a baloldali hergelők ellen. A jobboldali véleményvezér úgy fogalmazott, „sok lesz az egész, amit tolnak. Olyanok, mint az esztelen piromániás gyújtogató, aki azt hiszi a tűz majd őt magát nem égeti meg”.

A Renitens YouTube-csatorna alapítójánál betették a kaput az elmúlt napok eseményei, a tüntetéseken elhangzó hergeléscunami, a szerzetesekre támadás és a közösségi oldalakon tapasztalható gyűlölködés.

„A gyűlölet ellen tüntetnek, miközben minden lélegzetvételük uszító és gyűlölködő. Határt nem ismernek, semmit nem tisztelnek. Gyermeket védenek, miközben a hordájuk fele gyerekb*szó, akiket foggal-körömmel védelmeznek. Szodomát és Gomorrát ünneplik, mindent, ami elfajzott, dicsőítenek, és mindent, ami szent, megtaposnak.

Papokra és szerzetesekre támadnak, miközben szeretetországról prédikálnak, minden istentelent maguk köré gyűjtve. Sok lesz a hergelés”

– kezdte Ábrahám, majd így zárta bejegyzését:

„Világos, hogy a sátánfajzatok, akik ezt számlázzák ki, nem fognak soha megváltozni, de remélem akad még a táborukban olyan igaz ember, aki úgy is tud nem egyetérteni, hogy közben megmarad embernek” – hangsúlyozta.

Mint ismert, néhány napja Hadházy Ákos és támogatói nekiálltak fenyegetni egy idős ferences szerzetest, akit majdnem meglincseltek a Ferenciek terén, mert zavarta őket a szentmise kezdetét jelző harangozás. Ezek után jelentette ki Schiffer András volt országgyűlési képviselő, hogy Hadházyék tüntetése a lenini, vagy a nyilasi diktatúra kezdeti időszakához hasonlít.

Fotó: képernyőmentés

