„Remélem, akad még a táborukban olyan” – Ábrahám Róbertnél kicsapta a biztosítékot az ellenzéki hergelés

Betelt a pohár Ábrahám Róbertnél, a közösségi oldalán fakadt ki a baloldali hergelők ellen. A jobboldali véleményvezér úgy fogalmazott, „sok lesz az egész, amit tolnak. Olyanok, mint az esztelen piromániás gyújtogató, aki azt hiszi a tűz majd őt magát nem égeti meg”.

A Renitens YouTube-csatorna alapítójánál betették a kaput az elmúlt napok eseményei, a tüntetéseken elhangzó hergeléscunami, a szerzetesekre támadás és a közösségi oldalakon tapasztalható gyűlölködés.