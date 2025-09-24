Ft
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bayer Zsolt Semjén Zsolt vélemény

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

2025. szeptember 24. 13:35

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

2025. szeptember 24. 13:35
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ki mit gondol, vajon hány szerencsétlen nyomorult és/vagy gátlástalan tetű fog »bizonyítékokat« gyártani ezek után? Sok ilyen van. És ezeknek ez a lényeg: húzni ezt az egészet, a végtelenségig. És hazudni, hazudni, hazudni, vég nélkül, majd csak megragad valami az erre fogékony húgyagyakban.

És akkor térjünk vissza az elejéhez: ha ebből a vádból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek meg kell buknia, akkor el kell takarodniuk örökre, az érintetteknek pedig börtönben kell tölteniük életük hátralévő részét – kiegészülve a sajtójuk érintett részével.

Fenntartom. Ez megbocsáthatatlan.

És igen, ezek a gazemberek tépik most a pofájukat, hogy szegény hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt mi kergettük halálba.

Nem. Nem történt ilyesmi, de még csak hasonló sem. Hogy ismét Kocsis Mátét idézzem, kérdezzék az ügyről azt a szemétláda hódmezővásárhelyi polgármestert, azt a farizeus, aljas, rohadék MZP-t, azt a bukott, sértett, gyerekverő szarzsákot, aki míg élt, állandóan a rendőrkapitányt csesztette és fideszesezte, a rendőrkapitányt a beosztottja csábította el – lehet, hogy nem véletlenül? –, és most, hogy halott, odabújik a koporsó mellé, hogy politikai tőkét kovácsoljon magának.

Ezek hullarablók.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

evass816
2025. szeptember 24. 15:10
És nézem a híradóban, hogy ez a nyomorult ideggyenge magyarpéter sikítja, Orbán azonnal menessze, vagy függessze fel (?) a miniszterelnök-helyettest, míg le nem zajlik a büntetőeljárás. És a pódium előtt, az első sorban, a félig alélt hódolók önfeledten tapsolnak. TAPSOLNAK!!!
machet
2025. szeptember 24. 14:58
Vannak illetékes szervek nem?Miért nem járnak el?
evass816
2025. szeptember 24. 14:57
A leggyennyesebb alakok rögtön ráugrottak arra, hogy na, lám! Semjén egyből magára vette, nem lehet véletlen! Persze! Nem is tudom, hány éve nyomják már, hogy Semjén Zsolt homkos, sőt, nem is akármennyire, hanem a friss, ropogós fiúkákat kedveli. Mostanra odáig aljasultak, hogy ezt már az Országgyűlésbe is bevitték. Utána meg azt csócsálják tovább, hogy Semjén magára vette. Szemétládák!
baronet
2025. szeptember 24. 14:35
Ez így van, ez így kerek.
