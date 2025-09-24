„Ki mit gondol, vajon hány szerencsétlen nyomorult és/vagy gátlástalan tetű fog »bizonyítékokat« gyártani ezek után? Sok ilyen van. És ezeknek ez a lényeg: húzni ezt az egészet, a végtelenségig. És hazudni, hazudni, hazudni, vég nélkül, majd csak megragad valami az erre fogékony húgyagyakban.

És akkor térjünk vissza az elejéhez: ha ebből a vádból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek meg kell buknia, akkor el kell takarodniuk örökre, az érintetteknek pedig börtönben kell tölteniük életük hátralévő részét – kiegészülve a sajtójuk érintett részével.

Fenntartom. Ez megbocsáthatatlan.

És igen, ezek a gazemberek tépik most a pofájukat, hogy szegény hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt mi kergettük halálba.

Nem. Nem történt ilyesmi, de még csak hasonló sem. Hogy ismét Kocsis Mátét idézzem, kérdezzék az ügyről azt a szemétláda hódmezővásárhelyi polgármestert, azt a farizeus, aljas, rohadék MZP-t, azt a bukott, sértett, gyerekverő szarzsákot, aki míg élt, állandóan a rendőrkapitányt csesztette és fideszesezte, a rendőrkapitányt a beosztottja csábította el – lehet, hogy nem véletlenül? –, és most, hogy halott, odabújik a koporsó mellé, hogy politikai tőkét kovácsoljon magának.