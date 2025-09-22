»Még nem volt olyan disznó, ki elájult, mikor meglátta a moslékos vályút« – folytathatnám József Attilát idézve, pedig éppen ez a cél, hogy a főnök által lenézett Röfi néni és Röfi bácsi elájuljon, hogy mennyi minden jóra van kilátás.

Az évtizedekig elhanyagolt árvízvédelem és öntözési művek egyszer csak tucatjával kezdenek épülni, az elhanyagolt egy- és kétszámjegyű utak felújítására is sort kerítenek, és az évtizede tervbe vett autópályák is éppen most fordulnak rá a célegyenesre, amikor felvillan a 2026-os választásokat jelző lámpasor.

Mindenki megnézheti, mert »nem mese ez, gyermek«, hiszen írva vagyon, hogy itt meg ott vársétány meg népfőiskola lészen, addig terveződik, míg nem leszen egyszer készen. Még belegondolni is jó, hogy a főnök tíz évre elrendezi az ország épülésének a gondját, addig is lehet álmodozni róla. Igaz, drágaság van, az akkumulátorgyárak is csak félgőzzel termelnek, egyre-másra engedik el a felvett dolgozókat. Kár, hogy nem azt írták a kormányrendelet-tervezet elejére, hogy »Ne búsulj, rózsám, mert az egy garast sem ér! Ne búsulj, lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér!«