Hírek
Vélemények
Hetilap
fejlesztés autópálya Orbán Viktor

Orbán (császár) új ruhája

2025. szeptember 22. 18:46

Hosszú menetelés

2025. szeptember 22. 18:46
null
Csillag István
Csillag István
Népszava

„Sokáig kellene bogarászni a 70 oldalnyi, laponként átlagosan 20-20 tervezett projekt között, hogy bebizonyosodjon, nincs olyan fontos egyéni választókerülete az országnak, amelyik ne remélhetne valamit. Ha Orbán választókerületi jelöltje – remélhetőleg magának a főnöknek a társaságában – ellátogat valamelyik helyszínre, nem a semmiről beszélhet majd, hanem rámutathat a 70 oldalas melléklet valamelyik lapjára. Ha szerencséje van, még egy rajzot, vagy alaprajzi vázlatot is előhúzhat, attól mindenki elájul, hogy mi minden lesz itt, ha a főnök marad.

»Még nem volt olyan disznó, ki elájult, mikor meglátta a moslékos vályút« – folytathatnám József Attilát idézve, pedig éppen ez a cél, hogy a főnök által lenézett Röfi néni és Röfi bácsi elájuljon, hogy mennyi minden jóra van kilátás. 

Az évtizedekig elhanyagolt árvízvédelem és öntözési művek egyszer csak tucatjával kezdenek épülni, az elhanyagolt egy- és kétszámjegyű utak felújítására is sort kerítenek, és az évtizede tervbe vett autópályák is éppen most fordulnak rá a célegyenesre, amikor felvillan a 2026-os választásokat jelző lámpasor.

Mindenki megnézheti, mert »nem mese ez, gyermek«, hiszen írva vagyon, hogy itt meg ott vársétány meg népfőiskola lészen, addig terveződik, míg nem leszen egyszer készen. Még belegondolni is jó, hogy a főnök tíz évre elrendezi az ország épülésének a gondját, addig is lehet álmodozni róla. Igaz, drágaság van, az akkumulátorgyárak is csak félgőzzel termelnek, egyre-másra engedik el a felvett dolgozókat. Kár, hogy nem azt írták a kormányrendelet-tervezet elejére, hogy »Ne búsulj, rózsám, mert az egy garast sem ér! Ne búsulj, lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér!«

Ha az ideiglenesnek szánt árrésstopok véglegessé válnak, csak a boltok száma csökken, és egyes áruk a »pult alá« szorulnak, hiánycikké válnak. Úgy járunk majd, mint a hazánkban ideiglenes tartózkodó szovjet hadsereg tisztjei, akik annak örvendezhettek – legalábbis a legendásult korabeli újsághír szerint –, hogy átadták a számukra megépült öröklakásokat.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

madre79
2025. szeptember 22. 19:26
Csillag István mit csinált eddig az ország javára?
Amerigo
2025. szeptember 22. 19:25
Ha van pofátlan ember, akkor piftike az etalon. A megyó tudna mesélni erről a főtolvajról, bár ő anno az egész tolvajmadár egyletet minősítette. Szerencsére az egész koszlott, arrogáns szabad madár egyletet a választók elküldték a búsba. Erre a népszaga kiássa ezt a régészeti leletet és felületet ad neki. Ez aztán a hücpeség!
lenyegtelen
2025. szeptember 22. 19:18
Valaki élesztőt dobott az szdsz-es latrinába? Mostanában túl sokszor felbugyog...
quantum
2025. szeptember 22. 19:17
Savanyú a szőlő, te büdös kommunista tetű?!
