09. 08.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
09. 08.
hétfő
Tisza Párt alelnök liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Bencsik Gábor alapszabály baloldal

Olvasom, hogy két új alelnöke lett a Tiszának

2025. szeptember 08. 09:33

Ki, mikor, milyen szabályok alapján választotta meg őket?

2025. szeptember 08. 09:33

Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
Facebook

„Olvasom, hogy két új alelnöke lett a Tiszának. Minthogy a főhatalomra pályázó pártról van szó, érdeklődnék: ki, mikor, milyen szabályok alapján választotta meg őket? Kik a párt tagjai, hogyan szól az alapszabálya, mi a pártbeli tisztségviselők választásának menete, miként zajlott a jelölés, a választás?”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

1-2com
2025. szeptember 08. 11:55
Hát maga az elnökség. Ott volt mindenki: A fosos,a temus messiás,platón Peti, bunyós Peti, kistérségi Villy Fog,csattos Petya,meg behatolós jóbarátja Márk.
Dixtroy
2025. szeptember 08. 11:54
" két új alelnöke lett a Tiszának (..) ki, mikor, milyen szabályok alapján választotta meg őket?" A folyó ahogy lerakja a hordalékot, szigeteket alkot.
kopaszkutya01
2025. szeptember 08. 11:42
Mert a Peti mondta, és az úgy van! Mert ha úgy van akkor az úgy van, mert a Peti mondta!
kamposorrubiro
2025. szeptember 08. 11:41 Szerkesztve
Teljesen mindegy, hadd szopogassák csak egymás lefitymált faszát , attól még majd jövő áprilisban bele lesznek baszva a politika pöcegödrébe
