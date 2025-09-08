Elszólta magát a liberális politikus: tőrbe csalta Magyar Pétert, ezen múlhat a választás sorsa (VIDEÓ)
Cseh Katalin mindenről kitálalt.
Ki, mikor, milyen szabályok alapján választotta meg őket?
„Olvasom, hogy két új alelnöke lett a Tiszának. Minthogy a főhatalomra pályázó pártról van szó, érdeklődnék: ki, mikor, milyen szabályok alapján választotta meg őket? Kik a párt tagjai, hogyan szól az alapszabálya, mi a pártbeli tisztségviselők választásának menete, miként zajlott a jelölés, a választás?”
