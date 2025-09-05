„Miniszterként is a szakmáját képviselte, orvos volt és professzor” – így búcsúztak Kásler Miklóstól

Életének 76. évében meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár, onkológus, volt emberi erőforrás miniszter. A hírt kormányzati szereplők közösségi posztjai erősítették meg. A Belügyminisztérium Kásler Miklóst saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

Sulyok Tamás köztársasági elnök közösségi oldalán egy fotóval emlékezett meg Kásler Miklósról.

Orbán Viktor miniszterelnök az alábbi sorokkal búcsúzott:

„A gyógyítás volt a mindene. Akinek tudott, segített, akit lehetett, meggyógyított. Saját küzdelmében azonban végül alulmaradt. Nyugodj békében, Professzor Úr!”

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hosszú bejegyzésben búcsúztatta a volt minisztert. „Kásler Miklós mellett négy évig dolgoztam államtitkárként. Ő miniszterként is a szakmáját képviselte, orvos volt és professzor. Sokszor mondta, hogy a gyógyítás alapja a bizalom, azt minden erőnkkel óvni kell. Történelmi és kultúrtörténeti ismeretekben élő lexikon volt, bármilyen történelmi korból azonnal tudott rögtönzött kiselőadást tartani. Hívő keresztény emberként mindig vállalta hitét, véleményét, akár konfliktusos helyzetben is. Hazaszeretete áthatotta tevékenységét: hazaszeretet nélkül nem teljes az oktatás, mert akkor nem Magyarországnak, hanem más államoknak képezzük a legtehetségesebb fiatalokat.”

„Most értesültem Kásler Miklós professzor úr haláláról, családommal együtt gyászoljuk. A fájdalmat enyhítse, hogy a Professzor Úr életműve maradandó” – írta Lezsák Sándor a közösségi oldalán.

Vitályos Eszter kormányszóvivő is közösségi oldalán búcsúzott a volt minisztertől. „Meghalt Kásler Miklós: Professzor úr, Miniszter úr, sokunk mentora. Az egész Kárpát-medence gyászolni fogja. Gondolataim a családjával, a szeretteivel vannak! Imádkozzunk érte!” – írta bejegyzésében Vitályos Eszter.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon azt írta: „Sokoldalú, nagytudású professzorunktól búcsúzunk. Isten nyugosztalja Kásler Miklóst!”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szintén egy fényképet tett közzé. „Isten veled, Miniszter úr!”



Kásler Miklóstól számos ismert közéleti szereplő és politikus búcsúzott közösségi oldalán. „Egyike volt az utolsó nagybetűs professzoroknak. Élmény volt vele minden alkalommal beszélgetni” – írta Bohár Dániel. Magyar Péter rövid bejegyzésében pedig azt írta „Isten nyugosztalja Kásler Miklós miniszter urat.”

Kásler Miklós 1950-ben született Budapesten, Sárváron nevelkedett, ahol kitűnő eredménnyel végezte iskoláit. Néhai édesapja jogász, édesanyja pedagógus. Felesége bőrgyógyász szakorvos, gyermekük András. 1974-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Későbbi szakvizsgáit sebészet, szájsebészet, plasztikai- és rekonstrukciós sebészet, valamint onkológia területén szerezte. 1974-től a Szegedi Orvostudományi Egyetem II. Számú Sebészeti klinikájának klinikai orvosa, 1978-tól tanársegéde. 1981-től az Országos Onkológiai Intézet alorvosa, 1984-től adjunktusa, 1986-tól főorvosa, 1992-től 2018-ig főigazgató főorvosa. 2018-tól az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. Külföldi tanulmányutakon és ösztöndíjprogramokon vett részt a Helsinki, a Greifswaldi, Erlangen–Nürnbergi és a Bécsi Egyetemeken. 1986-tól az orvostudomány kandidátusa. 1994-től a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem egyetemi tanára, 1998-tól tanszékvezető egyetemi tanára, 2002 és 2004 között, valamint 2014-től a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, 2007-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem, 2005-től a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, két egyetem díszdoktora. Több mint 400 orvosi, történelmi, társadalomtudományi és vallástörténeti témájú könyv és tanulmány szerzője, szerkesztője. Számos hazai és nemzetközi tudományos, valamint orvosi szervezet – többek között a European Academy of Sciences and Arts és a Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow – és szaklap szerkesztőbizottságának tagja, vezető tisztségviselője. Az MTA doktora. Több szakmai és állami kitüntetés mellett 2015-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét a csillaggal, 2018-ban a Széchenyi-díjat. Kásler Miklós Sárvár díszpolgára.

Nyitókép: Facebook