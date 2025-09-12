„A fiataloknak és az idegen bolygókról érkezőknek írom (a többiek tudják). A Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt, amelyet 1995-ben az akkori pénzügyminiszter, Bokros Lajos jelentett be. Lényege, hogy minden létező szociális juttatást el kell venni az emberektől, majd jót kacagni rajtuk. A csomagjára ma is büszke pénzügyi inkvizítor nemrég arról mesélt, milyen jól bírták az emberek, hogy sokkal kevesebb lett a fizetésük. Szerinte ha nem tértünk volna le a tervezett pályáról, a magyar gazdaság ma osztrák szinten teljesítene, a társadalom pedig osztrák színvonalon élhetne. (Miután találmányát az Alkotmánybíróság megsemmisítette, jó darabig nyoma veszett Bokrosnak, csupán a 2010-es választás előtt merészkedett elő a politikai elfekvőből; az MDF-hez szegődött, ahol Dávid Ibolya elnök asszony ­uniós politikust csinált belőle, sőt miniszterelnök-jelöltté tette. Nyerni ugyan nem nyert, viszont megszűnt a pártja.)