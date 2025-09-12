Ft
Magyar Péter Dávid Ibolya MDF

Ő a Tisza alelnökének példaképe – van kérdés?

2025. szeptember 12. 06:00

Lajosunk jó múltkor azt magyarázta, hogy a mai helyzetben sincs más választás, mint a kíméletlen megszorítás.

2025. szeptember 12. 06:00
Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„A fiataloknak és az idegen bolygókról érkezőknek írom (a többiek tudják). A Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt, amelyet 1995-ben az akkori pénzügyminiszter, Bokros Lajos jelentett be. Lényege, hogy minden létező szociális juttatást el kell venni az emberektől, majd jót kacagni rajtuk. A csomagjára ma is büszke pénzügyi inkvizítor nemrég arról mesélt, milyen jól bírták az emberek, hogy sokkal kevesebb lett a fizetésük. Szerinte ha nem tértünk volna le a tervezett pályáról, a magyar gazdaság ma osztrák szinten teljesítene, a társadalom pedig osztrák színvonalon élhetne. (Miután találmányát az Alkotmánybíróság megsemmisítette, jó darabig nyoma veszett Bokrosnak, csupán a 2010-es választás előtt merészkedett elő a politikai elfekvőből; az MDF-hez szegődött, ahol Dávid Ibolya elnök asszony ­uniós politikust csinált belőle, sőt miniszterelnök-jelöltté tette. Nyerni ugyan nem nyert, viszont megszűnt a pártja.)

Lajosunk jó múltkor azt magyarázta, hogy a mai helyzetben sincs más választás, mint a kíméletlen megszorítás. Meg hogy nyugton kellene hagyni a gazdaságot, a piac majd mindent beszabályoz, a rezsicsökkentés káros, a benzinársapka fölösleges, a tizenharmadik havi nyugdíjat el kell törölni stb. Egy ízben beszédét azzal kezdte: – Tudom, hogy sokan utálnak. – Nagy tapsot kapott. Szóval ő alelnök asszony példaképe. Van kérdés?”

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

Levinya
2025. szeptember 12. 07:26 Szerkesztve
emlékszem rá vidéken éltem át a Bokros csomagot, a szüleim és minden ismerősünk elveszítette a munkáját, 2,5 évig nem volt munka, amikor lett éhbérért.... mindig elképzeltem, hogy térdelek a mentőbe (éppen Bokros urat újraélesztik) félrerúgom az újraélesztő orvosát és ütöm-ütöm -a "büdös kurva anyádat te rohadék "mormolásával.
balbako_
2025. szeptember 12. 07:09
Ez az SZDSZ találmánya a szélső liberális gazdaságpolitika. A tőkkések még szélsőségesebb gazdagodása a polgárok rovására. A jóléti kiadások minimalizálása, az adók maximalizálása a dolgozók végletes kizsákmányolása. A szerintük koraszülött jóléti állam megfojtása. Ez van immár nyugaton is és ezt akarják itt is.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 12. 07:01
>>ihavrilla 2025. szeptember 12. 06:35 Magyarnak ugyanaz lesz a sorsa, mint Márki-Zaynak.<< Polgármester lesz? Kétlem. MZP egy naiv őszinte balek. MP egy hazug briganti. 😂😂😂😂
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 12. 06:59
>>szilvarozsa 2025. szeptember 12. 06:36 ki szállna meg az alelnök asszony szállodájában?<< Már lemondott. 😂😂😂😂
