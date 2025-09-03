Nem tagadta a TISZÁS képviselő az ADÓEMELÉSRŐL szóló tervüket: „Megvan az előnye és a hátránya” (VIDEÓ)

Elindult a politikai szezon. Stábunk Orbán Árpádot, a Tisza Párt képviselőjét a Főváros Önkormányzatának tulajdonosi bizottsági ülésén kérdezte.

A Tisza Párt politikusa nem árulta el, hogy valóban kell-e adóemelésre számítani, ha hatalomra kerülnek és nem adott magyarázatot Tarr Zoltán etyeki kijelentéseire sem.

A párt alelnöke a rendezvényen úgy fogalmazott, hogy vannak dolgok, „amelyeket nem mondhatnak el, mert abba belebuknának”, és hogy „előbb választást kell nyerni, utána bármit meg lehet tenni”.