Nem tagadta a TISZÁS képviselő az ADÓEMELÉSRŐL szóló tervüket: „Megvan az előnye és a hátránya” (VIDEÓ)

„Mindenről lehet beszélni” – egyre nagyobb a zűrzavar a Tisza Párt kommunikációjában (VIDEÓ)
Orbán Árpád szerint mindenről lehet beszélni, mégis rejtély, miről nem beszélnek a Tisza Pártban.
Orbán Árpád a Tisza Párt képviselője szerint megvannak az előnyei is az adóemelésnek. Magyar Péter embere félrebeszélt Tarr Zoltán kijelentései kapcsán. Riportunk.
Elindult a politikai szezon. Stábunk Orbán Árpádot, a Tisza Párt képviselőjét a Főváros Önkormányzatának tulajdonosi bizottsági ülésén kérdezte.
A Tisza Párt politikusa nem árulta el, hogy valóban kell-e adóemelésre számítani, ha hatalomra kerülnek és nem adott magyarázatot Tarr Zoltán etyeki kijelentéseire sem.
A párt alelnöke a rendezvényen úgy fogalmazott, hogy vannak dolgok, „amelyeket nem mondhatnak el, mert abba belebuknának”, és hogy „előbb választást kell nyerni, utána bármit meg lehet tenni”.
