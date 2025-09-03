Ft
Nem tagadta a TISZÁS képviselő az ADÓEMELÉSRŐL szóló tervüket: „Megvan az előnye és a hátránya” (VIDEÓ)

2025. szeptember 03. 07:41

Orbán Árpád a Tisza Párt képviselője szerint megvannak az előnyei is az adóemelésnek. Magyar Péter embere félrebeszélt Tarr Zoltán kijelentései kapcsán. Riportunk.

2025. szeptember 03. 07:41
null

Elindult a politikai szezon. Stábunk Orbán Árpádot, a Tisza Párt képviselőjét a Főváros Önkormányzatának tulajdonosi bizottsági ülésén kérdezte.

 A Tisza Párt politikusa nem árulta el, hogy valóban kell-e adóemelésre számítani, ha hatalomra kerülnek és nem adott magyarázatot Tarr Zoltán etyeki kijelentéseire sem. 

A párt alelnöke a rendezvényen úgy fogalmazott, hogy vannak dolgok, „amelyeket nem mondhatnak el, mert abba belebuknának”, és hogy „előbb választást kell nyerni, utána bármit meg lehet tenni”.

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube csatornáján!

Összesen 4 komment

Error404PageNotFound
2025. szeptember 03. 08:06
Adóemelési ígérettel választási kampányt indítani - ügyes. Előre, srácok!
Chekke-Faint
2025. szeptember 03. 07:57
Megvannak az előnyei kétségtelen. Több szavazatot tereltek a Fidesznek. Amúgy köszönjük, hogy ránk gondoltok...DDD
states-2
2025. szeptember 03. 07:44
Úgy látszik ezek már nem is az Orbán-kétharmadon dolgoznak, hanem a négyötödön. Ennyi futóbolond komcsit tényleg még soha egy pártban sem sodort össze a komcsi szél.
